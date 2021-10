Rendez-vous des gagnants dans l’Empordà Challenge- Ten Golf

Ricardo Gouvéia. © Octavio Passos / .

Les Défi Empordà, le premier des deux tournois consécutifs qui se déroulera sur la Costa Brava, deux dates décisives pour pouvoir disputer l’European Tour la saison prochaine et qui mettra en vedette les meilleurs joueurs du monde. Tournée du défi, parmi eux, quatorze vainqueurs cette saison.

Portugais Ricardo Gouvéia, numéro 2 du Challenge Tour et le danois Marcus helligkilde, numéro 3, cherchera le triplé dans l’Empordà Golf pour améliorer sa catégorie, qu’il a déjà remportée sur l’European Tour l’année prochaine.

Le Portugais a un total de cinq victoires dans le Challenge Tour, dont deux remportées cette saison, la première dans le Challenge italien et deux semaines plus tard au Danemark ; le Danois a fait ses débuts cette année au Défi finlandais et a récemment réitéré sa victoire au Défi suisse.

Marcus Helligkilde. © Octavio Passos / .

Mais ils ne seront pas les seuls à tenter de soulever à nouveau le trophée cette saison, puisque 12 autres joueurs arrivent au Challenge Empordà avec une victoire sous le bras. Entre eux deux Espagnols, Alfredo Garcia Heredia, qui a remporté le Dutch Challenge et Ange Hidalgo qu’il a remporté au Challenge en Allemagne.

Avec eux, les gagnants participeront également à l’Empordà Challenge JC Ritchie (sud-africain, vainqueur de l’Open du Cap), Wilco Nienaber (sud-africain, vainqueur du Dimension Data Pro-Am), Craig howie (Écossais, vainqueur du Range Servant Challenge), Daan huizing (néerlandais, vainqueur du défi irlandais), Kristof Ulenaers (belge, vainqueur du Cádiz Challenge), Julien Brun (français, vainqueur de l’Open de Bretagne), Stuart Manley (gallois, vainqueur de l’Euram Bank Open), Espen Kofstad (Norvégien, vainqueur du Esjberg Challenge), Hugo Léon (Chili, vainqueur du British Challenge) et Usine d’Alfie ((Britannique, vainqueur de l’Open de Provence).

Un total de catorce vencedores entre los 108 profesionales que disputarán el torneo, entre los que figuran 17 de los 20 mejores del Challenge Tour, lo cual asegura el éxito en cuanto a emoción y competición en Girona, donde estarán representados un total de 22 países de tout le monde.

Ils viennent tous sur la Costa Brava pour s’entraîner sur le terrain où ils vont disputer ces deux tournois cruciaux de leur carrière professionnelle, qui débuteront avec le Challenge Empordà le jeudi 14 octobre prochain jusqu’au dimanche 17 octobre.

Les Défi Empordà Il sera soutenu par le Challenge Tour, Empordà Golf, le Conseil provincial de Gérone à travers l’Office du tourisme de la Costa Brava et de Kyocera et la Fédération royale espagnole de golf. Le promoteur et organisateur est JGolf.

L’Empordà Challenge soutient la célébration de la Coupe Solheim 2023.