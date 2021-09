Rendez-vous un capricho ! Smart TV Sony OLED rebajada 209€ en MediaMarkt

in

El modelo exacto del que estamos hablando es la Sony KE48A9BAEP, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 48 poulgadas y al que no le falta resolución nativa 4K para aprovechar a la perfección todos los contenidos que tengas en casa, así como los que disfrutes mediante el uso de las plataformas de video en streaming. En la tienda antes mencionada puedes aprovechar un descuento que te permite ahorrarte 209 euros respecto al precio que tiene habitualmente, y, además, debes saber que no tienes que pagar nada por los gastos de envío. Este es el enlace que tienes que utilizar:

Una calidad de imagen increíble en esta tele

Una de las grandes virtudes avec la cuenta este dispositivo es que ofrece unos negros impresionantes, lo que se be al uso del panel OLED antes mencionado. Además, se incluyen algunas tecnologías que tienen como objetivo conseguir siempre la mejor imagen posible. Un par de ejemlos son Booster de contraste de pixels, que optimiza el contraste para ver cualquier tipo de matiz existente; y, también, Clarté X-Motion que en este caso si aumenta la fluidez al mostrar contenidos lo que es positivo tanto para ver series y películas con alto rango dinámico (HDR) como a disfrutar de tus juegos favoritos.

Otro apartado que es important a la hora de valorar la compra de un televisor es todo lo que tiene que ver con el sonido. En este caso la Smart TV Sony de lo que hablamos es capaz de generar una potencia máxima de 20 W estéréo. Esto se acompaña con opciones avanzadas como por ejemplo el soporte de Dolby y DTS… pero hay algo adicional que creemos que es important conocer: el Zoom de Voz. Con esta funcionalidad se consigue una experiencia realmente buena a la hora de escuchar las voces de lo que estás disfrutando (y aquí hay que incluir todo lo referente a las retransmisiones deportivas).

Buenas noticias, esta Smart TV Sony avec Android

Este es un detalle bastante positivo ya que desarrollo de Google está entre los mejores que puedes encontrar en los televisores actuales. El motivo es que ofrece una interfaz de usuario muy intuitiva lo que te permitirá navegar por cualquier apartado con su mando a distancia de forma bastante sencilla. Pero, además, esto posabilita la instalación de una gran cantidad de aplicaciones entre las que no faltan todos los clientes para los servicios de video en la nube qu’existen actualmente e, incluso, juegos. Además, dispone de soporte para diferentes assistants de voz y no le falta el tener en su interior un reproducteur Chromecast para poder enviar contenidos desde el teléfono o un tablet.

Si con todo lo que hemos indicado no te has convencido de que esta es una gran opción de compra, seguro que cuando conozcas que esta Smart TV Sony KE48A9BAEP ofrece muy buenas opciones de conectividad (donde no falta Wifi, Bluetooth y ports HDMI) y que sus dimensions son de únicamente 62,9 x 106,9 x 25,5 centímetros, seguro que éste planta seriamente que esta sea la tele que te permite dar un salto de calidad en el salón de tu casa.