Rendre DeFi à l’épreuve des idiots avec Brian Kerr, PDG des joueurs de Kava – Cointelegraph Magazine

Selon Brian Kerr, PDG de Kava Labs, la principale raison pour laquelle la finance décentralisée, ou DeFi, n’a pas encore atteint le grand public est que «93% des détenteurs ne toucheront jamais leurs propres clés».

Kava est une plate-forme DeFi non basée sur Ethereum qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur les crypto-monnaies qu’ils détiennent. Les investisseurs que Kerr espère atteindre sont ceux qui ont utilisé une rampe d’accès comme Coinbase ou Binance pour acheter des crypto-monnaies qui sont maintenant en bourse. Ils «s’inquiètent du« gros doigté »et de la perte de leurs fonds lors d’un transfert, ou quelque chose du genre», dit-il. Habitués à conserver leur argent sur un compte bancaire, ces investisseurs préfèrent conserver leurs crypto-monnaies sur une plateforme cryptographique plutôt que dans un portefeuille matériel.

La plate-forme de Kava relie directement les prêteurs aux emprunteurs, mais le véritable défi n’est pas simplement de créer le protocole sur la plate-forme, mais de rendre les intégrations directement accessibles dans les lieux où les gens vivent actuellement », dit-il, faisant référence aux échanges et aux processeurs de paiement.

À l’avenir, il envisage que des acteurs majeurs comme PayPal et Fidelity, qui déploient tous deux des solutions de crypto-monnaie, voudront peut-être s’intégrer à l’API Kava afin «d’étendre les produits générant des intérêts» directement à leurs utilisateurs.

«Une conviction fondamentale que nous avons est que vous devez rencontrer les utilisateurs dans les lieux où ils se trouvent. Je les considère comme des centres de distribution, mais en réalité, ce sont des applications axées sur la vente au détail qui entretiennent des relations avec leurs clients. »

Kava s’est déjà intégré à un certain nombre de plates-formes – y compris Binance, Huobi et Bitmex – « Pas pour lister nos jetons, mais en fait les produits d’épargne, et les produits de prêt de Kava sont directement disponibles sur ces plates-formes. » Kerr envisage que beaucoup d’autres intégreront les services Kava à leurs plates-formes. «Fondamentalement, toute application où la crypto est détenue, nous pouvons étendre la garde de Bitcoin, XRP ou Ethereum ou quoi que ce soit avec des services financiers pour mettre ce capital à profit.»

La vision est de permettre à un utilisateur détenant une devise comme Bitcoin de simplement cliquer sur le produit générant des intérêts qu’il souhaite et d’utiliser un curseur pour ajuster le montant de BTC sur lequel il souhaite gagner des intérêts. L’expérience utilisateur est simple, dit Kerr, car ils ne verront même pas l’interface utilisateur ou le site Web de Kava. «Tout est géré par le back-end.»

«Je pense que c’est vraiment la direction dans laquelle les choses vont, c’est que les gens n’ont pas besoin de savoir que DeFi est là.»

Un refuge dans le jeu

Kerr, maintenant âgé de 32 ans, décrit une enfance difficile, élevé par sa grand-mère dans un quartier ouvrier et ethniquement diversifié où «tous les voisins consommaient diverses formes de drogues, plus des choses difficiles comme la méthamphétamine et l’héroïne. C’était très différent de votre banlieue blanche d’Amérique à revenu moyen auquel la plupart des gens pensent », se souvient-il, ajoutant que d’aussi loin qu’il s’en souvienne, il se sentait déplacé en tant que l’un des seuls blancs de son école.

C’était aussi un environnement effrayant. «Tous les jours à midi, il y avait d’énormes combats et la police arrivait avec des boucliers anti-émeute», se souvient-il de son lycée sous-financé qui ressemblait à une prison – pleine de gangs et souvent incapable de fournir un enseignement. Avec cela en arrière-plan, il s’est tourné vers un groupe d’étudiants «qui aimaient jouer à des jeux vidéo». C’est ainsi qu’il s’est lancé dans le jeu, ce qui allait définir une grande partie de sa carrière.

L’environnement concurrentiel de l’université, où il a débuté en génie logiciel, était un défi inattendu car au lycée, «j’ai pu traverser ça sans réel encadrement ni bonnes habitudes. Il a abandonné.

Il a rapidement recommencé à suivre des cours et a finalement été accepté à l’Université d’État de San Francisco en 2007, où il s’est installé dans les affaires parce qu’il y voyait un diplôme généraliste pour un avenir incertain. «J’ai fini par changer de majeur environ huit fois grâce à ce processus», se souvient-il.

Après avoir obtenu son diplôme en 2011, il a été embauché par Sierra Circuits, un fabricant de circuits imprimés, où il était «un ingénieur commercial travaillant avec des techniciens chez Boeing et Raytheon sur leurs prototypes pour des choses qui iraient dans l’espace.» Bien qu’il ait gagné en confiance dans le travail avec la technologie, il a rapidement rêvé de quitter l’entreprise familiale pour entreprendre une entreprise où il pourrait être son propre patron.

«Tous les cadres et tous ceux qui ont été promus étaient comme au sein de la famille, et tout le monde était traité presque comme un citoyen de seconde zone. C’était ma première formation sur la façon dont les entreprises ne devraient pas être gérées. J’ai également réalisé que je devais faire mon propre truc.

En quittant l’entreprise, Kerr est arrivé à un croisement de la route. D’un côté, il y avait un travail bien rémunéré chez le fabricant de puces Nvidia. «C’était en quelque sorte une voie rapide vers un CMO [chief marketing officer], certainement une excellente opportunité pour où j’étais dans ma vie et mon niveau d’expérience », dit-il, ajoutant que le travail se serait concentré sur les gammes de produits de jeu importantes de la société.

L’autre option était de déménager à Londres où il travaillerait pour Fnatic, une start-up d’e-sport composée de trois personnes, «pour répondre à mes désirs entrepreneuriaux, en prenant cette équipe d’esports passionnée et en la transformant en quelque chose de réel.» L’idée était de «créer un Beats by Dre, mais pour du matériel de jeu», avec des joueurs célèbres et des influenceurs aidant à concevoir des éléments tels que des claviers, des casques et des souris.

«J’ai eu ces deux opportunités. L’un était un travail d’entreprise très fiable qui allait m’apprendre beaucoup sur le fonctionnement d’une grande entreprise – cela allait être vraiment bon pour ma carrière. Alors que de l’autre côté, c’était une opportunité assez discutable.

Il a demandé à divers amis travaillant à des postes de haut niveau dans différentes entreprises ce qu’ils feraient, et ils considéraient tous Nvidia comme le choix évident. «Personne n’a dit de jouer le rôle chez Fnatic en essayant de construire du matériel. «C’est absurde», ont-ils dit. Il a décidé de ne pas suivre les conseils et a déménagé à Londres. Le travail l’a également emmené à Göteborg en Suède avant de le ramener dans la région de la baie de San Francisco en 2015.

Chez Fnatic, Kerr a aidé à renforcer l’équipe de trois à plus de 100 personnes et a appris à gérer une entreprise internationale avec une fabrication en Asie et des partenariats avec des joueurs du monde entier. Les affaires étaient en plein essor en raison de l’entrée de l’e-sport dans le courant dominant grâce à des choses comme Twitch, une plate-forme de streaming destinée aux joueurs. Au début, avoir une équipe d’e-sport n’était qu’un passe-temps entre amis et famille qui pourraient collecter des sponsors occasionnels – et puis, «Tout à coup, ces équipes valent des centaines de millions de dollars et les secteurs d’activité sont énormes et il y a des médias droits impliqués et tout le reste.

Appels blockchain

C’est à San Fransisco que Kerr a rencontré Alexander Kokhanovskyy, un fondateur de l’e-sport russe qui lançait DMarket, un marché décentralisé pour les objets en jeu. La propriété d’actifs numériques tels que des skins de personnages ou de l’or pour des jeux multijoueurs tels que World of Warcraft semblait naturelle et intuitive à Kerr, il a donc rejoint le projet en tant que conseiller.

«J’ai été stupéfait que ces gars-là aient pu collecter 20 millions de dollars en trois semaines environ sur un PowerPoint, car c’était vraiment difficile de le faire pour une entreprise légitime comme la mienne, avec des millions de dollars de revenus réels.»

Être témoin du succès de DMarket dans la collecte de capitaux d’investissement a servi de réveil de Kerr à la blockchain, ce qui l’a amené à se pencher plus profondément sur l’industrie en croissance.

«J’ai eu la chance de pouvoir envoyer un ping à mon réseau et de rencontrer des gens comme Joseph Lubin et des dirigeants de Ripple et d’autres, le tout en l’espace de quatre semaines après avoir décidé de me lancer dans la crypto comme prochaine chose, et cela a été le histoire depuis », raconte-t-il.

«Je savais juste que j’allais consacrer au moins les cinq à dix prochaines années de ma vie à cette industrie parce qu’il y avait tellement de technologies perturbatrices qui allaient être en jeu. Ça allait être la meilleure opportunité, pour moi et aussi pour donner un impact au monde.

DeFi non-Ethereum

Kerr dit que ses co-fondateurs de Kava venaient du monde du poker et ont gagné le respect pour l’idée de l’argent résistant à la censure parce que les sites de poker en ligne étaient souvent fermés par les régulateurs en raison des lois sur les jeux de hasard. Lorsque cela se produisait, tout l’argent détenu par les entreprises était saisi, ce qui signifiait que «l’argent de mes co-fondateurs était bloqué pendant des années et ils n’y avaient pas accès. Ils n’ont pas été en mesure de gagner des intérêts là-dessus. C’était juste coincé dans les limbes. En conséquence, une grande partie de l’industrie du jeu en ligne est passée à la crypto-monnaie.

Kerr s’émerveille des différentes façons dont la crypto-monnaie a attiré les gens. Que ce soit à travers le poker, les jeux, ou en la rencontrant via le travail ou les études, il existe de nombreux chemins vers la blockchain. «Il m’est arrivé que je me penchais vraiment beaucoup du côté du jeu.»

Kava Labs a en fait commencé avec une mission très différente, explique-t-il. «Nous avons fondé Kava Labs en pensant en fait que les paiements transfrontaliers utilisant des devises numériques allaient en fait changer la donne. Les volumes d’échanges de devises sont parmi les plus importants au monde, de sorte que le TAM [total addressable market] semblait être si grand que vous pourriez avoir un impact là-bas. «

L’objectif initial de l’entreprise a conduit l’équipe à travailler avec Ripple pour accélérer les transactions. Certaines des solutions sur lesquelles il a travaillé comprenaient la mise en œuvre de «portefeuilles non conservateurs dans Lightning Network avec les canaux de paiement Ethereum, et les canaux de paiement Dai utilisant des pièces stables Dai», dit-il.

Entre 2017 et 2019, le secteur des crypto-paiements «n’allait pas dans les milliards – il était toujours dans les 100 millions de dollars», a déclaré Kerr, expliquant que l’entreprise n’était pas évolutive à ce volume. L’équipe étant de 500000 $ dans le rouge avec son propre argent en juin 2019, un changement de cap était nécessaire.

«Nous avons fait un audit de toutes nos compétences à ce moment-là, et nous avions accumulé cette grande richesse de connaissances sur toutes les différentes blockchains – comment elles fonctionnent, quelles seraient les exigences pour les faire interagir les unes avec les autres.»

Ils ont décidé de créer Kava en tant que plate-forme pour accéder aux services DeFi sans avoir besoin de s’appuyer sur Ethereum. La première étape a consisté à rédiger un article de blog, après quoi le projet a attiré «un total de 8 millions de dollars en quelques semaines».

En octobre 2019, Binance Launchpad a organisé une vente de jetons KAVA et un largage aérien, une grève chanceuse qui, selon Kerr, a abouti à une large distribution de jetons, ce qui est généralement considéré comme une preuve de la confiance des investisseurs. «Cela a été une sorte de gangbusters depuis que nous avons lancé la blockchain Kava», ce qui s’est produit le mois suivant.

Malgré le battage médiatique, le produit minimum viable initial a duré jusqu’en juin 2020. Ce produit était une plate-forme offrant des prêts garantis d’abord pour Binance Coin natif de Binance avant de s’étendre à Bitcoin, XRP et autres.

Kava a considérablement augmenté depuis son lancement, Kerr expliquant que la plate-forme compte désormais environ 300 millions de dollars de dépôts et 80 millions de dollars d’encours de prêts entre environ un quart de million de comptes.

«Je m’attendais à ce qu’il se développe davantage, mais c’est la plus grande plate-forme et application en production non-Ethereum DeFi qui existe aujourd’hui. Je suis très fier de ce fait, et je pense que c’est seulement à partir d’ici que nous ajoutons plus d’actifs et ajoutons plus de services financiers en plus. »

Malgré son succès apparent, la route n’a pas été facile. «J’ai toujours eu un peu le syndrome de l’imposteur», dit-il, se référant au sentiment que ses réalisations ou son poste n’ont pas été gagnés. Le fait que l’industrie regorge d’escroqueries et de hacks ajoute sans aucun doute à la pression, et de nombreux types Bitcoin-maximalistes et non-monnayeurs sont connus pour se moquer de l’industrie DeFi comme un stratagème de Ponzi. Les taux de rendement élevés peuvent également, paradoxalement, détourner les utilisateurs qui considèrent les opportunités de DeFi comme trop belles pour être vraies.

Kerr a de grands espoirs pour la dernière fonctionnalité de Kava, un «marché monétaire à protocole dur» qui devait initialement sortir le 31 mars pour permettre aux utilisateurs de gagner des intérêts sur Bitcoin. «Ce sera très élevé au début, c’est tout ce que je peux vraiment dire, mais il sera probable que dans la fourchette des APY 20% et plus, il commence», dit-il avec confiance. Cependant, il ne s’attend pas à ce que des rendements aussi élevés durent, en raison de la concurrence croissante entre les plates-formes DeFi, car les emprunteurs recherchent les taux d’intérêt les plus bas.