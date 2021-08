Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations. Une version mise à jour des lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 vient d’être mise en vente. Amazon l’a déjà en stock, et quelque chose nous dit qu’elle sera bientôt épuisée… Le Oculus Quête 2 ont révolutionné la réalité virtuelle en […] More