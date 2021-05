Rendre la note: l’intégration de Claris Connect avec Apple School Manager rapportera d’énormes dividendes avec l’évolutivité des identifiants Apple gérés

Il y a quelques semaines, . a annoncé en exclusivité la nouvelle que Claris Connects ajoutait la prise en charge de la synchronisation des systèmes d’information des étudiants avec Apple School Manager. Depuis que la nouvelle est tombée, j’ai entendu plusieurs responsables informatiques d’écoles K-12 qui sont très enthousiasmés par la perspective de l’intégration à venir. Voyons pourquoi Claris Connect sera une grande partie de la vie d’un administrateur de la maternelle à la 12e année à l’avenir.

À propos de la qualité: Tous les samedis, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et de 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Il existe de nombreux systèmes d’information scolaires

Mon hypothèse sur les fournisseurs de systèmes d’information scolaires est qu’une poignée de fournisseurs détiennent 50% de la part de marché, et il y a probablement cinquante autres fournisseurs qui complètent les 50% restants du marché. Il y en a beaucoup et aux États-Unis, il n’y a pas de format de données / API universel qu’une entreprise peut développer l’intégration.

Lorsque Apple a lancé Apple School Manager pour la première fois, ils ont annoncé l’intégration avec une poignée de fournisseurs SIS, mais la plupart des écoles ont dû compter sur le téléchargement SFTP pour obtenir leurs données dans Apple School Manager. De nombreux fournisseurs de SIS ont créé un téléchargement automatique dans Apple School Manager, mais pas tous, les écoles doivent donc télécharger toutes leurs données à chaque fois qu’elles sont modifiées manuellement. Ce processus n’était pas une solution évolutive.

Pourquoi l’intégration de Claris Connect est vitale pour les écoles de la maternelle à la 12e année

Si vous n’êtes pas au courant, Claris est une filiale d’Apple. Claris est surtout connu pour FileMaker, mais Claris Connect n’a cessé de croître depuis son lancement en 2019. Si vous n’êtes pas familier avec Claris Connect, il est similaire à IFTTT de Zapier mais fortement destiné aux intégrations d’entreprise.

Pour les écoles, cette annonce rapportera d’énormes dividendes au fil du temps, mais pas parce qu’elle aura un impact sur leurs opérations globales. Cela rapportera des dividendes, car Claris Connects dispose déjà de la technologie que les fournisseurs de SIS peuvent intégrer. Désormais, Claris sera responsable de la construction de l’intégration à Apple School Manager. Au fur et à mesure que Apple School Manager évolue, Claris recevra des notifications avancées des modifications, effectuera les ajustements nécessaires, et tout cela se produira sans que chaque fournisseur de SIS n’ait à effectuer de modifications.

Apple peut se concentrer sur Apple School Manager et laisser Claris gérer l’intégration avec les fournisseurs SIS longue traîne pour Apple. Claris Connect a été conçu de A à Z pour gérer ces intégrations complexes. Sachant qu’Apple et Claris sont la même entreprise rend cela déroutant, mais pour une entreprise de la taille d’Apple, cette stratégie a beaucoup de sens. Apple peut se concentrer sur Apple School Manager, Claris peut se concentrer sur le rapprochement du jeu entre les fournisseurs ASM et SIS, tandis que les écoles se retrouveront avec un processus automatisé pour créer des identifiants Apple gérés.

