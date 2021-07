Rendre la politique plus propre : ECI, électeurs, donateurs, tous doivent agir pour débarrasser la politique de la criminalité

Il n’est donc pas étonnant que toutes les assemblées couvertes par le rapport ADR aient accueilli des membres avec des antécédents criminels en nombre nettement plus élevé cette élection, par rapport à la précédente.

La Cour suprême a regretté mardi le fait que la législature n’ait pas agi pour lutter contre la criminalité en politique. Une analyse de l’Association for Democratic Reforms, basée sur les déclarations sous serment des candidats aux récentes élections législatives dans l’Assam, le Kerala, Pudducherry, le Tamil Nadu et le Bengale occidental, montre qu’environ la moitié des législateurs élus sont nommés dans des affaires pénales – et près d’un tiers face affaires pénales graves. La proportion de candidats gagnants avec des affaires pénales graves dans le pool total de gagnants pour deux partis nationaux, le BJP et le Congrès, était de 33 % et 41 %. La réalisation du SC vient après de multiples instructions à la branche législative du gouvernement d’agir. Le SC a été contrecarré parce que la classe politique sait que la « victoire » compte plus dans la politique électorale que les antécédents propres.

Il n’est donc pas étonnant que toutes les assemblées couvertes par le rapport ADR aient accueilli des membres avec des antécédents criminels en nombre nettement plus élevé cette élection, par rapport à la précédente. Une image très similaire existe au niveau du Lok Sabha.

Le SC entendait l’affaire concernant 10 partis politiques qui ont présenté de tels candidats au scrutin de l’assemblée du Bihar l’année dernière et qui étaient en violation présumée de son ordonnance de 2020. Cette ordonnance enjoignait à tous les partis de publier les casiers judiciaires de leurs candidats, la raison de la sélection de ces derniers (et la possibilité de gagner n’a pas pu être citée) et une explication pour laquelle des candidats sains ne pouvaient pas être sélectionnés. Près d’un an et demi plus tard, le SC ne voit pas grand-chose à redonner espoir aux partis. C’est une triste image puisque le SC a mené la charge contre la criminalité en politique, avec un effet presque nul. Son ordonnance de 2014 selon laquelle les procès des politiciens dans les affaires pénales doivent être conclus dans un délai d’un an est moquée par le fait que cela ne s’est pas produit, même avec des tribunaux de procédure accélérée dédiés. Et ce n’est pas la classe politique seule qui a échoué – même la Commission électorale de l’Inde (ECI) doit partager le blâme. En effet, l’ordonnance de 2020 a été rendue lorsque l’échec de l’ECI à faire appliquer l’ordonnance de 2018 du tribunal suprême sur la publication des antécédents criminels des candidats a été contestée. Alors que l’ECI avait ordonné des divulgations obligatoires sur divers médias, il semble qu’il n’y ait eu aucun amendement à l’Election Symbol Order 1968 ou au Model Code of Conduct pour refléter cela. En vertu de l’article 16A de l’ordonnance de 1968, la Commission est habilitée à suspendre ou à retirer la reconnaissance d’un parti politique pour non-respect de ses instructions et instructions légales. L’ECI avait, plus tôt ce mois-ci, demandé au SC de clarifier son pouvoir de retirer la reconnaissance des partis politiques, bien que l’ancien juge du SC, le juge Madan Lokur et d’autres experts maintiennent que l’ECI dispose de nombreux pouvoirs pour amener les partis à suivre la ligne.

Il est indéniable que les accusations criminelles contre certains peuvent être motivées par des considérations politiques, mais le point le plus important est qu’il faut dire à la classe politique que les législateurs criminels ne seront pas récompensés par des victoires électorales. Les institutions tenues de garantir cela doivent tout mettre en œuvre. Les électeurs aussi auront un rôle à jouer et la société civile doit être prête à créer la prise de conscience nécessaire. Les entreprises doivent être persuadées de ne pas faire de dons à des partis – facilités par l’anonymat offert par les liens électoraux – qui présentent des candidats faisant face à de graves accusations criminelles. Le message à la classe politique doit être « le crime et la politique ne peuvent pas être des symbiotes ».

