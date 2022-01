Rendre la TPS bonne et simple pour les voyages en ligne

Le régime de la TPS a introduit certaines complications pour les opérateurs de commerce électronique dans l’espace de voyage

Par Rameesh Kailasam

La taxe sur les produits et services (TPS) visait à simplifier les impôts et à éliminer l’imprévisibilité de la fiscalité indirecte qui existait pendant le régime de la TVA. Ceci, on peut le dire, semble avoir été atteint de façon louable. Cependant, certains secteurs dans lesquels une clarté raisonnable existait déjà d’un point de vue central—sous l’ancien régime de taxe sur les services—sont confrontés à des complications sous le régime de la TPS. L’un de ces secteurs qui continue de souffrir est le secteur des voyages et de l’hôtellerie. Depuis la création du régime de la TPS, les opérateurs de commerce électronique (ECO) dans le domaine du voyage, en particulier les agents de voyages en ligne, ont été confrontés à un grand nombre d’exigences de conformité. Il est important de noter ici que ce secteur a également le plus souffert pendant la pandémie, au milieu des blocages et des restrictions de voyage.

Les complications et les contradictions auxquelles ce secteur est confronté ont continué d’augmenter avec les nouveaux changements réglementaires.

Par exemple, les services de transport fournis au moyen de transports contractuels non climatisés et de transports par étapes sont actuellement exonérés du paiement de la TPS. La notification 16/2021-CGST (Taux) et la Notification n° 17/2021-CGST (Tarif) du 18 novembre 2021, entend rendre les OCE redevables de la TPS au titre de ces services, lorsque ceux-ci sont fournis via le mode en ligne. Ainsi, les services susmentionnés – qui sont en soi exonérés en vertu de la loi sur la TPS – deviennent imposables du seul fait qu’ils sont fournis via le mode en ligne. De telles catégories de services sont utilisées par une large couche de la société et augmenteront inutilement le coût global de ces services lorsqu’ils sont réservés en ligne, obligeant ainsi les navetteurs à faire la queue aux guichets et aux gares de bus, ce qui est sans aucun doute risqué en ces temps de pandémie. Cela décourage et va à l’encontre de l’initiative Digital India du gouvernement de l’Union en rendant les services en ligne plus chers. Il est donc important et essentiel que cet amendement en vigueur à compter du 1er janvier 2022 soit retiré immédiatement.

La loi sur la TPS prescrit également un seuil de chiffre d’affaires annuel de 20 lakh pour obtenir l’enregistrement sous le régime. Cependant, alors que les prestataires de services hôteliers qui déclarent des chiffres d’affaires inférieurs au seuil prescrit sont exonérés du paiement de la TPS, les mêmes services d’hébergement qu’ils fournissent deviennent imposables pour les clients lorsqu’ils sont utilisés en ligne via un ECO, ce qui augmente le coût financier pour le consommateur. Les clients réservant un hébergement via les ECO sont également désavantagés car ils doivent payer le coût supplémentaire dû à la TPS lorsque les services sont réservés en ligne, alors qu’une réservation hors ligne n’implique aucun coût de TPS pour eux. Il est donc important que cette distorsion dans la Notification No 17/2017-CGST (Taux) du 28 juin 2017, soit modifiée au plus tôt pour exclure les OCE du paiement de la TPS sur les services d’hébergement hôtelier fournis par des entités non assujetties à l’enregistrement. en vertu de l’article 22 (1) de la loi CGST.

En outre, conformément à l’article 9 (5) de la loi CGST, lu avec la notification 17/2017-CT (taux) datée du 28 juin 2017 et l’article 52 de la loi CGST, les CEO sont tenus de s’acquitter de la TPS sur les services notifiés ou de déduire La perception de la taxe à la source (‘TCS’) doit obtenir l’enregistrement de la TPS dans tous les États et l’enregistrement est requis dans l’État où se trouve l’hôtel pour s’acquitter de la responsabilité CGST + SGST au nom de ces hôtels non enregistrés. Cela entraîne des difficultés excessives et impose certainement une charge financière considérable en termes d’espace de bureau physique, de main-d’œuvre et d’exigences administratives à cette fin, la nécessité de produire plusieurs déclarations, d’émettre des factures, de tenir plusieurs registres et livres avec une répartition des finances par État. En outre, cela conduit également à une compétence extraterritoriale des autorités de l’État et à de multiples enquêtes sur la même transaction, car les autorités de l’État examinent non seulement les transactions relevant de l’article 9 (5) et/ou de l’article 52 de la loi CGST, mais aussi remettent en cause d’autres transactions commerciales, y compris des transactions effectuées par l’intermédiaire du siège social.

Les OCE, aujourd’hui, traitent également plusieurs types d’enregistrements dans un État, c’est-à-dire que pour l’enregistrement régulier de la TPS en vertu de l’article 9 (5) et l’enregistrement du TCS en vertu de l’article 52, différentes autorités administratives leur sont attribuées. En outre, les autorités gouvernementales de l’Union et de l’État ont des pouvoirs croisés pour entreprendre des audits et des évaluations/enquêtes. Par conséquent, ce problème conduit collectivement à ce que les OCE reçoivent plusieurs avis et convocations de plusieurs autorités sur le même problème dans chaque État. Ce problème revêt une plus grande importance pour les OCE car ils doivent être enregistrés dans chaque État en raison de la nature de leurs activités, ce qui se traduit par des centaines d’avis au niveau pan-indien.

La solution la plus simple pour cela aurait été de permettre idéalement aux CEO de se conformer aux articles 9 (5) et 52 de la loi CGST du point de vue de l’enregistrement centralisé de la TPS, et ils ne devraient pas être tenus d’obtenir l’enregistrement dans chaque État lorsqu’il s’agit de à se conformer aux exigences de l’article 9(5) de la Loi sur la CGST et de l’article 52 de la Loi sur la CGST. Ce faisant, il n’y aura aucune perte pour le gouvernement, car la composante TPS de l’État au sein de l’IGST, facturée à partir d’un emplacement centralisé, reviendra certainement aux États.

Ces problèmes, s’ils ne sont pas résolus rapidement, peuvent finir par nuire gravement à l’espace de démarrage des voyages en ligne en Inde.

L’auteur est PDG, Indiatech.org

