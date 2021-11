Rendre le meilleur encore meilleur

Avec la sortie de nouveaux casques de jeu chaque mois, il peut être difficile de rester au niveau de la concurrence. Certaines entreprises continuent de repousser les limites du casque de jeu sans fil. Toujours à la recherche de la prochaine réinvention de la technologie. D’autres comme SteelSeries se contentent de construire sur les fondations qu’ils ont déjà posées. Le SteelSeries Arctis 7P/7X est considéré par beaucoup comme le meilleur casque de jeu sans fil, mais SteelSeries est maintenant prêt à améliorer son offre de casques avec le SteelSeries Arctis 7P+.

L’Arctis 7P+ reprend toutes les fonctionnalités bien-aimées de l’Arctis 7P, y compris son autonomie exceptionnelle, et l’améliore à tous points de vue. Non seulement le 7P+ est extrêmement confortable, mais il ajoute également une prise en charge mise à jour de l’audio 3D de la PlayStation 5, l’une des meilleures fonctionnalités de la PS5. Le casque comprend également les mêmes pilotes audio fantastiques du 7P d’origine, ce qui signifie que la qualité est exactement ce que vous attendez d’un casque SteelSeries.

Design et confort

Un aperçu de haut en bas du SteelSeries Arctis 7P+. Source de l’image : Joshua Hawkins pour .

La conception globale de l’Arctis 7P+ est la même que celle de l’Arctis 7P d’origine. Il dispose toujours d’un serre-tête en acier durable, avec une conception de lunettes de ski qui peut facilement être ajustée pour s’adapter à la tête de l’utilisateur. Le groupe fonctionne très bien et offre une expérience très confortable lors de l’utilisation de l’Arctis 7P+. Cela peut prendre un peu de temps pour s’y habituer, d’autant plus que vous trouvez le bon réglage pour cela. Une fois qu’il est réglé, cependant, il fait un bon travail pour enlever le poids du casque de votre tête sans le poser sur vos oreilles.

Les coussinets d’oreille Airweave sont également parfaits pour les utilisateurs qui portent des lunettes. Ils n’appuient jamais sur le côté de votre tête comme le font certains écouteurs lorsque vous introduisez des lunettes dans le mix.

Les pilotes de 40 mm installés dans le 7P+ sont également les mêmes que ceux trouvés dans le 7P, il offre donc une qualité audio similaire. La plus grande différence est, bien sûr, la prise en charge de l’audio Tempest 3D de Sony directement hors de la boîte. Cette prise en charge vous permet de profiter d’un son immersif à 360 degrés dans les jeux PlayStation 5 qui la prennent en charge.

L’écouteur droit comprend le bouton d’alimentation, ainsi qu’un bouton de volume d’effet local qui peut être utilisé pour modifier le niveau sonore du moniteur de microphone intégré. Sur la tasse de gauche, les utilisateurs peuvent trouver le port de charge USB-C, ainsi qu’un port 3,5 mm et une molette de volume pour les écouteurs eux-mêmes. Le microphone rétractable peut être retiré facilement et se trouve également dans la coupelle gauche.

Compatibilité et fonctionnalités

Bas des oreillettes SteelSeries Arctis 7P+ avec ports. Source de l’image : Joshua Hawkins pour .

En termes de compatibilité, l’Arctis 7P+ est presque parfait. Les utilisateurs peuvent le connecter à un PC, un Mac, des téléphones Android et la Nintendo Switch. Il fonctionne également avec les iPads USB-C, la PlayStation 5, la PS4 et l’Oculus Quest 2. Vous remarquerez probablement qu’il manque la Xbox ici, ce qui est un peu décevant. Si vous êtes un joueur PlayStation ou PC, l’Arctis 7P+ fait tout ce dont vous avez besoin.

La plus grande différence entre le 7P+ et le nouveau SteelSeries Arctis 7P est l’inclusion de la prise en charge audio 3D. L’Arctis 7P+ offre un son fantastique dans les jeux qui le prennent en charge. En rejouant dans certaines de mes zones préférées dans Ratchet & Clank: Rift Apart, j’ai pu expérimenter pleinement les sons du monde qui m’entoure. Les jeux qui ne prennent pas en charge l’audio 3D sonnent également très bien, bien qu’avec des réponses audio moins précises que ceux qui le prennent en charge.

Là où le son surround vous donne un son à 360 degrés transmis aux positions des haut-parleurs, l’audio 3D Tempest a pu fournir un son presque précis à partir de zones spécifiques de l’environnement. Il crée un environnement audio plus immersif et vous ne le trouverez pas dans les casques qui ne le prennent pas en charge.

30 heures d’autonomie de la batterie sont une mise à niveau exceptionnelle, par rapport aux 24 heures trouvées dans la dernière génération. La plupart des gens devraient pouvoir tenir au moins deux jours sans avoir à recharger le casque.

Son SteelSeries Arctis 7P+

Source de l’image : Joshua Hawkins pour .

Bien que le confort et la compatibilité soient excellents, le son est la chose la plus importante que les gens recherchent dans un casque de jeu. Vous allez jouer à des jeux, regarder des vidéos et écouter de la musique, vous aurez donc un casque qui fonctionne pour tout. Heureusement, l’Arctis 7P+ le fait, bien qu’il brille mieux lors des jeux.

Le préréglage par défaut fonctionne bien pour la plupart des jeux. J’ai trouvé qu’augmenter un peu les basses aidait à écouter les bruits de pas dans les jeux de tir à la première personne. J’ai passé pas mal de temps à tester le casque en jouant à Battlefield 2042 et être capable d’entendre correctement d’où venaient mes ennemis était excellent pour la conscience générale sur le champ de bataille.

Écouter de l’audio et regarder des vidéos était également bien, bien que moins évident que de jouer à des jeux. Lorsque vous écoutez de la musique, l’amplification des basses fait souvent sonner les médiums et les aigus comme s’ils jouaient à travers un filtre. Vous pouvez résoudre ce problème en modifiant légèrement l’application SteelSeries GG.

Vous pouvez affiner le son de votre audio lorsqu’il est connecté au PC à l’aide de l’application SteelSeries. Il existe différentes options d’égalisation et vous pouvez configurer vos propres paramètres sonores personnalisés. Vous pouvez ajuster les paramètres du microphone dans l’application, et il est également certifié Discord. Je l’ai trouvé assez clair, même s’il n’est pas aussi puissant qu’un microphone autonome. Si vous devenez très actif lorsque vous jouez, vous voudrez peut-être baisser le volume pour réduire les chances de pic.

Conclusion

En ce qui concerne les casques de jeu, SteelSeries continue de battre le parc avec l’Arctis 7P+. Le casque regorge d’améliorations mineures sur ce qui a rendu la dernière génération de ses casques de jeu si bonne, mais il ne va pas jusqu’à faire tourner les fans pour une boucle. Dès la sortie de la boîte, l’Arctis 7P+ offre une qualité et un confort fantastiques. Pour ceux qui souhaitent modifier leurs paramètres, l’application SteelSeriesGG offre de nombreuses possibilités de personnalisation de l’égaliseur. Le seul vrai bémol de ce casque est le manque de prise en charge des joueurs Xbox.

La compétition

SteelSeries se concurrence ici tout autant que les autres fabricants de casques de jeu. La génération précédente Arctis 7X continue d’être des casques de jeu fantastiques, et le 7X peut fonctionner avec toutes les plates-formes, y compris la PS5 (bien qu’il soit commercialisé auprès des joueurs Xbox). Si vous voulez quelque chose avec un son encore plus fort, il y a toujours le casque de jeu Master & Dynamic MG20 plus cher.

Dois-je acheter le Steelseries Arctis 7P+ ?

Oui. Le casque sonne bien et possède une tonne de fonctionnalités. La prise en charge de 3D Tempest Audio sur la PS5 en fait un incontournable pour les joueurs PS5.