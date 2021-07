Rendre les administrateurs indépendants vraiment indépendants

Le problème est que, très souvent, il existe une incitation à contrôler le conseil d’administration, en particulier lorsque l’entreprise est dirigée par un promoteur ou que la direction (en particulier, le PDG) est «plus grande que nature».

La question des administrateurs indépendants (ID) revient toujours en discussion, puisque Sebi travaille sans relâche pour améliorer la qualité de la gouvernance dans le secteur des entreprises. Les ID ont un rôle très important, étant indépendants et non guidés par les souhaits du promoteur ou de la direction. Les récentes directives de Sebi visant à amener les trois quarts des actionnaires à approuver la candidature à une pièce d’identité et à faire en sorte que les pièces d’identité représentent les deux tiers des membres du CNRC et de l’AC sont des pas dans cette direction.

Le problème est que, très souvent, il existe une incitation à contrôler le conseil d’administration, en particulier lorsque l’entreprise est dirigée par un promoteur ou que la direction (en particulier, le PDG) est «plus grande que nature». Par conséquent, le problème ne se pose pas seulement dans l’entreprise dirigée par le promoteur, où le « copropriétaire » assume la pleine propriété en créant l’entreprise. Les ID nommés ne sont souvent pas autorisés à vraiment exprimer leur point de vue, et s’ils ont des opinions contraires, ils sont susceptibles d’être remplacés. Chaque fois que nous entendons parler d’identités démissionnant pour des raisons personnelles de telles entreprises, c’est généralement un euphémisme pour ne pas être recherché.

Une société anonyme à capitaux multiples compte des milliers d’actionnaires et plusieurs institutions qui ne se rencontrent jamais vraiment. Par conséquent, alors que toutes les règles disent que l’AGA devrait ratifier les nominations des ID, la participation réelle est trop faible pour faire une différence. C’est là que les actionnaires institutionnels peuvent être gérés par le management (y compris le promoteur). En fait, les individus n’ont pas d’importance et ceux qui se présentent aux réunions peuvent être dépassés en nombre en cas de protestation. Les institutions n’aiment souvent pas s’impliquer dans la gestion de l’entreprise car elles sont des investisseurs passifs et peuvent facilement être convaincues de voter ou de s’abstenir de voter. Si l’institution est une PSU, le travail devient plus facile car le lobbying se fait directement à New Delhi. Par conséquent, l’ensemble du scénario est assez bien mis en scène si ces décisions doivent obtenir le soutien des actionnaires.

Il y a aussi la question de la compétence des ID. La plupart des candidats ont des références parfaites ayant travaillé dans le secteur des entreprises, le milieu universitaire ou la bureaucratie. Connaissent-ils l’entreprise (souvent, ils peuvent faire partie de plusieurs conseils d’administration, des entreprises allant de la banque aux machines-outils en passant par les produits chimiques) ? Souvent, on a vu que des personnes au pouvoir, à la retraite, rejoignent les entreprises en tant que pièces d’identité ; cela soulève des questions sur la bonne gouvernance d’entreprise, car certains pourraient être impliqués dans des relations symbiotiques dans le passé.

Ces problèmes peuvent être résolus, mais nous devons penser différemment. Tout d’abord, pour tester si un individu est un bon candidat pour le poste, il doit y avoir une sorte de notation ou de notation pour tous les aspirants. Passer des examens, qui est la norme maintenant, aide en partie. Mais une note peut être un bon signal. Il couvrirait à la fois la compétence et l’aptitude. SEBI peut approuver les critères utilisés. La performance de l’ID sur d’autres cartes fera partie de cet exercice. Pour commencer, il peut y avoir des divulgations dans les rapports annuels sur la participation des ID, tout comme il y a une tabulation du nombre de questions posées par les députés au Parlement.

Cependant, cette évaluation devient une partie intégrante d’un algorithme qui est exécuté pour décider des identifiants d’une entreprise. Il prendra en compte divers aspects de l’entreprise : taille, produit, âge, propriété, etc. Au fur et à mesure que la complexité augmente, la sélection devient plus rigoureuse. Cela exclut complètement le cas d’une direction ou de promoteurs puissants faisant adhérer leurs propres personnes au conseil d’administration. Toute entreprise à la recherche d’une pièce d’identité fait une demande, et l’algo lancerait des noms qui peuvent ensuite être présentés au NRC de l’entreprise, à condition que le candidat soit d’accord avec l’entreprise.

Par conséquent, seuls les candidats présélectionnés seraient décidés de manière indépendante. L’avantage est qu’une fois que l’ID rejoint le conseil d’administration, il n’y a aucun moyen de mettre la personne sous pression car le terme est fixé. Cela leur ouvre également les portes d’une meilleure rémunération, qui doit faire partie du package pour qu’ils manifestent un intérêt effectif.

Économiste en chef, Évaluations CARE Les vues sont personnelles

