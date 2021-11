Rendre les ARC bancables : le panel RBI met en évidence le rôle des banques dans la défaillance de l’ARC, la nécessité d’une correction

Néanmoins, si l’on se fie aux recommandations du panel chargé par la Reserve Bank of India (RBI) de proposer des suggestions pour revigorer l’écosystème de l’ARC, il semblerait que le cadre de fonctionnement souffre de certaines fragilités.

S’il est possible que les règles leur soient opposées et que le cadre de fonctionnement n’ait pas été vraiment utile, il est certainement vrai que les ARC (Sociétés de reconstruction d’actifs) n’ont pas fait aussi bien qu’on l’aurait souhaité. La stratégie sur ce marché a généralement consisté à acquérir des créances douteuses là où se trouvaient des actifs sous-jacents, puis à essayer de récupérer en vendant ces actifs. Les ARC, bien entendu, percevaient des frais de gestion de la part des banques pour la gestion de ces actifs. Mais, au cours de toutes ces années, les résultats ont été inférieurs à la moyenne ; nous avons vu peu de preuves d’une résolution réelle ou d’un redressement des entreprises.

Néanmoins, si l’on se fie aux recommandations du panel chargé par la Reserve Bank of India (RBI) de proposer des suggestions pour revigorer l’écosystème de l’ARC, il semblerait que le cadre de fonctionnement souffre de certaines fragilités. Mais même avant cela, le problème est exacerbé par le fait que les banques ont tendance à retarder la vente d’actifs stressés à un point où une grande partie de la valeur est détruite, de sorte qu’il n’est ni possible de relancer l’activité ni d’en obtenir un bon prix. Bien que cela soit clairement inefficace de leur part, le système devait avoir été conçu pour résoudre ce problème. La suggestion du panel visant à inciter les prêteurs à vendre de manière anticipée les créances douteuses en leur permettant d’amortir la perte à la vente sur deux ans semble raisonnable.

Pour les expositions d’une valeur de 100 crores de roupies et plus – lorsque l’emprunteur est défaillant et que le plan de résolution est en cours d’élaboration par les prêteurs – les banques doivent évaluer la possibilité d’une vente ou d’une vente aux enchères aux ARC. Il est quelque peu surprenant que cela n’ait pas été fait. Le comité a maintenant suggéré que lorsque les NPA ont plus de deux ans, et qu’aucun plan de résolution n’est mis en œuvre ni les mauvais actifs mis sur la liste de vente, les banques doivent consigner la raison de leur exclusion. C’est important, il faut responsabiliser les banques. Si les ARC n’ont pas répondu aux attentes, c’est en partie parce que les banques ont elles aussi renoncé à leur vendre ou à vendre trop tard.

L’autre problème a été l’arrangement du consortium; trop de prêteurs ont rendu difficile le regroupement de la dette. Le panel suggère que si 66% des prêteurs (en valeur) décident d’accepter une offre, les autres devraient être d’accord et que la transaction devrait être clôturée dans les 60 jours suivant son approbation. Si un prêteur ne parvient pas à s’aligner, il devra couvrir l’intégralité de l’exposition. La NARCL ne devrait pas souffrir de désagrégation ; s’assurer que cela résoudra le problème de l’application de la garantie de chacun des actifs, dont la qualité peut souvent varier d’un prêteur à l’autre.

La plate-forme de transactions en ligne, évoquée par le panel, pourrait donner aux marchés de crédit en difficulté le coup de pouce dont ils ont besoin ; ce serait certainement un processus transparent. C’est aussi une bonne idée de demander à quelques évaluateurs externes de faire un exercice d’évaluation pour déterminer à la fois la valeur de liquidation et les justes valeurs marchandes ; cela aiderait à fixer le prix de réserve qui, à son tour, aiderait à une meilleure découverte des prix aux enchères. Un comité de haut niveau approuverait le prix de réserve permettant l’impartialité. Certes, tous les processus ont leurs failles, mais l’objectif est de le rendre le plus infaillible possible. Le fait est que nous avons besoin d’un marché des prêts sous tension afin que les capitaux ne soient pas bloqués, et nous avons besoin que les banques y participent.

