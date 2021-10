Rendre les PPP ferroviaires significatifs ou adopter le statu quo

En outre, IR ne peut pas s’attendre à ce que les opérateurs privés paient la note pour ses opérations inefficaces en facturant des montants déraisonnables pour le transport.

Un rapport du Times of India indique que Indian Railways (IR) est revenu à la planche à dessin pour son initiative PPP pour les trains de voyageurs. Cet effort, à travers 12 clusters, devait attirer des investissements de quelque Rs 30 000 crore pour créer une capacité de 60 à 65 millions de passagers par an. Le premier tour d’appel d’offres, en juillet de cette année, était venu avec seulement deux offres pour trois grappes ; IRCTC est censé avoir été le gagnant. Les petits caractères du cadre étaient clairement trop onéreux pour le secteur privé. Le rapport ToI indique que les opérateurs potentiels craignent que les tarifs proposés par IR, sur ses premiers trains, soient compétitifs, les laissant à court de passagers. Cela peut ou non être une préoccupation justifiée, mais il est indéniable que IR n’est pas d’humeur à laisser quiconque près de son monopole. De toute évidence, IR souhaite que le secteur privé prenne le risque d’investir dans de nouvelles technologies – un meilleur matériel roulant et des vitesses plus élevées – sans lâcher les commandes.

Le gouvernement doit vouloir en faire une bonne proposition commerciale pour les opérateurs privés. Il faut lui laisser carte blanche pour fixer les tarifs et choisir les itinéraires sur lesquels ils souhaitent opérer. Tout comme les compagnies aériennes privées se voient attribuer des créneaux sur les routes principales rentables, les opérateurs de trains privés doivent également être autorisés à faire circuler leurs trains sur des routes très fréquentées. Si IR doit avoir son mot à dire dans tous les aspects des opérations – tarification, stations de terminaison, horaires et fréquences – les choses peuvent aussi bien être laissées comme elles sont ; il ne sert à rien de prétendre qu’il s’agit d’un PPP. L’idée de faire appel à des opérateurs privés est d’améliorer la portée et la qualité des services, mais les retours devraient être intéressants.

En outre, IR ne peut pas s’attendre à ce que les opérateurs privés paient la note pour ses opérations inefficaces en facturant des montants déraisonnables pour le transport. Les redevances d’utilisation des infrastructures — voies, signalisation, électrification, gares, dépôts — doivent être raisonnables, de même que les augmentations annuelles. Le rapport ToI indique que la proposition d’un régulier indépendant est de retour dans les comptes. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un régulateur mais d’en avoir un vraiment indépendant, pas celui qui se charge des appels d’offres de l’IR. La performance des régulateurs dans d’autres secteurs laisse beaucoup à désirer, même là où une PSU n’a peut-être pas été un acteur clé.

Le ratio d’exploitation (OR) d’IR au cours de l’EX21 s’est amélioré à 97,45 % contre 98,36 % au cours de l’EX20. C’était en partie parce que les opérations des trains de voyageurs fortement subventionnés étaient limitées, en raison de la pandémie. En outre, IR aurait également convenu avec le ministère des Finances de différer une partie des engagements de retraite. Pendant des années, la RO a dépassé les 100 %, bien que l’électrification des routes principales et de meilleures pratiques d’approvisionnement aient entraîné des gains d’efficacité et des économies de coûts. Il n’est pas nécessaire que les chemins de fer soient privatisés.

Même si c’est hautement improbable, si IR pense qu’il peut devenir une machine plus légère et plus méchante, c’est peut-être la meilleure voie à suivre. Les chemins de fer de plusieurs pays à travers le monde sont gérés par leurs gouvernements. Nous devons nous rappeler que peu de PPP en Inde ont été un succès. Après s’être brûlé les doigts, les banques ne vont pas soutenir des entreprises douteuses et les opérateurs privés n’investiront que le strict minimum de capital. À partir de maintenant, il semble que le malheureux contribuable va payer la facture d’une organisation pléthorique et inefficace.

