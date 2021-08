Rendre les règles du commerce électronique moins strictes

Une entité de commerce électronique ne peut désormais pas autoriser son nom ou sa marque pour la vente de biens ou de services sur sa plate-forme d’une manière qui suggère que le produit ou le service est associé au marché.

On espère que les règles définitives du commerce électronique, élaborées par le ministère de la Consommation, seront beaucoup plus conviviales que les conditions contenues dans le projet. Les projets de règles sont très restrictifs et onéreux et laissent également place à la subjectivité et au harcèlement. Par exemple, élargir l’univers des parties liées pour inclure, entre autres, les administrateurs, les actionnaires détenant plus de 10 % du capital, ceux détenant 5 % du capital d’entités liées et les empêcher de faire une foule de choses étouffera les entreprises. Ces parties liées, ainsi que les entreprises associées (AE), ne peuvent pas devenir vendeurs sur la plate-forme et elles ne peuvent pas non plus faire quoi que ce soit qu’une entité de commerce électronique n’est pas autorisée à faire.

Les AE ont été définies au sens large pour inclure toute entité avec des actionnaires ordinaires de plus de 5 % ou de plus de 10 % de propriété effective finale. Ce sont des restrictions globales, et il serait pratiquement impossible pour les groupes d’entreprises de travailler en leur sein. La définition d’une entité de commerce électronique a également été élargie pour inclure non seulement l’entité exploitant la plate-forme, mais également toute « partie liée » ou toute autre entreprise engagée par la plate-forme pour exécuter les commandes. On ne voit pas la nécessité d’amener autant d’entités dans le cadre de la réglementation ; trop de contrôle étouffera l’entrepreneuriat.

En vertu de la réglementation de 2018, les ventes de marques de distributeur étaient autorisées, mais celles-ci sont désormais renforcées. Une entité de commerce électronique ne peut désormais pas autoriser son nom ou sa marque pour la vente de biens ou de services sur sa plate-forme d’une manière qui suggère que le produit ou le service est associé au marché. Ces conditions sont difficiles à comprendre ; on aurait pensé que les entreprises devraient avoir plus de liberté pour faire des affaires. Encore une fois, le projet de règles rend l’entité de commerce électronique passible d’une solution de repli si un vendeur ne livre pas les biens ou services, ou ne remplit pas ses obligations comme prescrit. Rendre la plateforme responsable de la négligence du vendeur est injuste ; les places de marché ne peuvent être tenues responsables des services qu’elles rendent que parce qu’elles n’ont aucun contrôle sur l’inventaire puisqu’elles n’en sont pas propriétaires. Les règles proposées interdisent les ventes flash, qui ont été définies comme une vente organisée par une entité de commerce électronique avec des remises élevées, des promotions ou des prix réduits pendant une période prédéterminée sur des marchandises sélectionnées dans lesquelles seul un certain groupe de vendeurs, géré par l’e -entité commerciale, sont autorisés à vendre ces produits.

Il est difficile de comprendre pourquoi des prix plus bas, bénéficiant au consommateur, devraient être interdits, même si c’est un ensemble spécifique de vendeurs qui réduit les prix. Après tout, les chaînes traditionnelles – multimarques et monomarques – ont également des ventes tout le temps et aucune question n’est posée. Les modifications proposées interdisent aux prestataires logistiques de différencier les vendeurs d’une même catégorie. On ne sait pas pourquoi le gouvernement voudrait micro-gérer les opérations des joueurs. Une telle micro-gestion ne conduira qu’à des conclusions subjectives et laissera place au harcèlement.

L’industrie du commerce électronique de 40 milliards de dollars (en valeur brute des marchandises) est une industrie qui crée des emplois – des cols bleus et des cols blancs – et dans laquelle les investissements affluent de l’étranger. Surtout, ces entreprises facilitent les transactions pour des milliers de micro et petites entreprises et créent des moyens de subsistance. Des règles du jeu équitables sont indispensables dans tout secteur, et protéger les acteurs locaux est injuste. Le gouvernement peut vouloir promouvoir les petits détaillants et les magasins mom&pop, c’est sa prérogative. Mais il ne doit pas le faire au détriment des e-commerçants étrangers ; cela ne serait pas dans l’intérêt du consommateur.

