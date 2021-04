Rendre les systèmes alimentaires indiens durables

Les consommateurs s’intéressent déjà de plus en plus aux aliments «nutritifs». Après Covid-19, cette tendance positive pour des aliments plus sains devrait encore augmenter.

Par Arabinda K Padhee

Il n’y a pas besoin de beaucoup de preuves pour suggérer que le modèle de développement agricole actuel de l’Inde (dans de nombreuses régions du pays) doit passer à des systèmes de production alimentaire écologiquement durables. L’épuisement ou la dégradation des ressources naturelles telles que le sol, l’eau, la biodiversité, etc. dans les paysages agricoles sont une préoccupation majeure. Les conditions météorologiques variables et les changements climatiques extrêmes aggravent la situation. Le fardeau de la malnutrition en Inde continue d’être un autre défi de taille; outre la dénutrition, l’obésité et le surpoids sont également des préoccupations politiques. La tendance à changer les habitudes alimentaires avec l’augmentation des revenus des ménages, à mesure que la population augmente, est une dimension à garder à l’esprit lors de la conception des interventions. À un tel point d’inflexion, la transition vers des systèmes alimentaires durables, nutritifs, résilients et inclusifs semble être un impératif politique pour le gouvernement.

Alors que les subventions ou le soutien politique pour protéger les vulnérabilités des communautés agricoles, en particulier les petits agriculteurs, doivent se poursuivre, les «incitations héritées» qui renforcent les pratiques non durables doivent être réalignées ou réorientées. Les subventions sur l’eau d’irrigation et l’électricité, par exemple, ont conduit à la surexploitation des eaux souterraines. Les subventions aux engrais, en particulier l’urée, ont conduit à une application déséquilibrée des éléments nutritifs dans le cycle des cultures, en plus de la dégradation du sol. Les programmes de filet de sécurité comme le prix de soutien minimum (MSP) et les opérations d’achat ont stimulé la production alimentaire de l’Inde depuis le début de la révolution verte. Mais ils sont venus avec de nombreuses externalités environnementales et sociales négatives. Ce n’est un secret pour personne que le régime politique a été extrêmement biaisé en faveur de «deux grands produits de base» (riz et blé), au prix d’opportunité de nombreuses cultures nutritives et résilientes au climat. La répartition inique de ces avantages (entre les États et les groupes d’agriculteurs – grands contre petits / marginaux) appelle également une politique intégrée.

Deux voies politiques principales qui rendront possible la transformation de systèmes alimentaires durables sont décrites. Cependant, les sous-composants de ces deux grands thèmes doivent être conçus et mis en œuvre, en fonction des contextes spécifiques d’un vaste pays comme l’Inde.

Diversification des cultures: pour faire face au double défi du changement climatique et de la malnutrition, la diversification des systèmes de culture existants (prédominés par le riz et le blé) vers des cultures plus nutritives et plus respectueuses de l’environnement a souvent été préconisée. Mais une telle transition implique des embrouilles dans une économie politique volatile, en plus du rôle (et du devoir) du gouvernement dans la protection des revenus des agriculteurs. La recherche a montré les avantages potentiels de la diversification des cultures en faveur du sorgho et du mil, en particulier dans les régions où les rendements du riz sont faibles. La promotion de pratiques agricoles naturelles et biologiques par quelques États s’aligne sur les priorités de diversification. Haryana a récemment annoncé une incitation financière de 7 000 roupies par acre aux agriculteurs qui se diversifieraient des rizières gourmandes en eau aux millets, aux légumineuses, aux légumes, au maïs, au coton, etc. Cela pourrait être qualifié d’initiative bienvenue pour l’interrègne, jusqu’à les agriculteurs stabilisent leurs récoltes avec le nouveau portefeuille de cultures qui devrait leur procurer un revenu au moins égal au modèle de culture précédent. L’accent mis sur la diversification des cultures exige également une chaîne de valeur solide avec des composants tels que des installations de transformation plus proches de la ferme; et collectiviser les petites exploitations pour compenser les désavantages d’échelle par le biais de coopératives, de FPO, etc. Les outils d’agriculture numérique joueront un rôle majeur avec la participation croissante du secteur privé.

Les investissements dans la recherche et l’innovation joueront un rôle clé dans la réalisation de l’objectif de systèmes alimentaires durables et nutritifs grâce au développement de variétés de cultures appropriées présentant les caractéristiques souhaitées telles que le rendement, la résilience climatique et les qualités nutritionnelles. La sélection de variétés de cultures biofortifiées est une voie qui offre une approche durable et rentable pour remédier aux carences en vitamine A, fer, zinc, etc. Vulgariser les variétés de cultures qui conviennent aux agro-écologies spécifiques, les systèmes semenciers – à travers les canaux publics et privés de livraison de semences de qualité – doit être renforcée.

Comportement des consommateurs: pour que la diversification des cultures (des principales denrées de base aux autres cultures nutritives et résistantes au climat) réussisse, des régimes alimentaires sains et diversifiés doivent être intégrés et promus dans le menu des consommateurs indiens. Les consommateurs s’intéressent déjà de plus en plus aux aliments «nutritifs». Après Covid-19, cette tendance positive pour des aliments plus sains devrait encore augmenter.

Des programmes tels que le système de distribution publique (PDS), le repas de midi (MDM) et les services intégrés de développement de l’enfant (ICDS) pourraient être les meilleurs canaux de distribution pour tirer parti de produits alimentaires plus sains et nutritifs pour atteindre un large éventail de la population vulnérable. Les initiatives prises dans certains États pour créer des jardins nutritionnels dans les écoles, les centres Anganwadi, les ménages individuels, etc. devraient améliorer la diversité alimentaire pour lutter contre la malnutrition. Des preuves récentes sur des aspects pertinents des directives diététiques (étiquetage simple, sur le devant de la boîte, etc.) influenceraient également le comportement des consommateurs et devraient être largement adoptées.

La réduction du gaspillage alimentaire doit être internalisée par tous; cela réduira les émissions de GES du secteur.

Pour que ces interventions soient couronnées de succès, des campagnes de sensibilisation et d’éducation des consommateurs sont nécessaires, même si elles ne suffisent pas à elles seules. Des facteurs comme la culture, le goût, l’abordabilité, le style de vie, la commodité, etc. joueraient également un rôle. L’autonomisation et l’implication des femmes, individuellement et en groupe, avec des politiques appropriées, peuvent conduire à des résultats positifs.

Des systèmes alimentaires durables ne sont possibles que lorsque les ministères concernés et les parties prenantes travaillent ensemble. Le rôle des collectivités locales (panchayats et organismes urbains) sera également crucial dans la convergence des actions communautaires.

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (plus tard cette année) offre une grande opportunité à l’Inde de prendre les devants pour rendre les systèmes alimentaires durables. L’agriculture étant un sujet d’État, la mise en œuvre d’initiatives spécifiques par les gouvernements des États sera cruciale. S’attaquer à un problème aussi complexe dans un pays diversifié comme l’Inde ne sera pas facile, mais ce n’est pas impossible. Un cadre politique intégré et stable avec un soutien budgétaire adéquat et cohérent sera essentiel pour rendre la production et la consommation alimentaires durables.

L’auteur est directeur national, Inde, de l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT), New Delhi. Les opinions sont personnelles

