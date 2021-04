Rendre les villes intelligentes durables aussi

Les villes intelligentes sont construites à partir de maisons intelligentes.

Au fur et à mesure que le monde évoluait, l’urbanisation et le développement rapides ont été fortement encouragés. Une prise de conscience croissante et des inquiétudes alarmantes concernant le réchauffement climatique ont mis l’accent sur la nécessité d’une urbanisation plus durable. Il est absolument nécessaire d’introduire des décisions de «consommation consciente» pour avoir un impact économique, social et environnemental positif pour bâtir une économie prospère. Pour créer cela, le gouvernement indien avait annoncé la “ Mission nationale des villes intelligentes ” pour développer 100 villes intelligentes à travers le pays, les rendant conviviales, technophiles et durables. On espérait à l’époque que les avancées technologiques déployées apporteraient les meilleures pratiques mondiales aux villes indiennes et les orienteraient vers la durabilité.

Le développement urbain intégré et axé sur la technologie devient rapidement une réalité en Inde. Une fois cet objectif atteint, nous devons nous concentrer sur la durabilité écologique, qui est tout aussi importante. Les pays s’attendent désormais à un avenir sain. Le mariage de la technologie et de la durabilité écologique aide à développer une nation qui est non seulement intelligente, efficace, durable, mais également prospère. La CEE et l’UIT ont proposé conjointement une définition d’une ville intelligente et durable: une ville innovante qui utilise les TIC et d’autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l’efficacité de l’exploitation et des services urbains, et la compétitivité, tout en veillant à ce qu’elle réponde aux besoins des consommateurs de la génération future en ce qui concerne les objectifs économiques, sociaux et environnementaux ainsi que les aspects culturels. En Inde, en particulier, le gouvernement et le secteur immobilier travaillent collectivement à la création de cet «avenir sain» envisagé.

Aujourd’hui, la demande de technologies émergentes est à la hausse. Garantir les moyens d’utiliser ces technologies pour améliorer la gestion urbaine contribue grandement à créer un système efficace et fiable. Les TIC ont ouvert de nombreuses possibilités pour la vision des villes intelligentes et durables. Avec diverses avancées dans l’IoT, l’IA, etc., des tâches telles que la gouvernance électronique, la santé, la gestion des déchets, les finances, le trafic, l’éducation, la sécurité et la protection, entre autres, sont devenues plus rationalisées. Les villes intelligentes sont construites à partir de maisons intelligentes. Par conséquent, aujourd’hui, à mesure que le monde progresse, les acheteurs de maison new age ont exprimé le besoin d’intégrer la technologie et la durabilité dans leur vie quotidienne grâce à un système central (souvent automatisé) de surveillance de la consommation d’énergie, d’eau, etc. pour une utilisation durable. .

L’aspect de la durabilité, en référence aux villes intelligentes, concerne idéalement les projets et le schéma directeur général de l’infrastructure prévue. En plus d’intégrer des pratiques durables et respectueuses de l’environnement dans la phase de construction d’un bâtiment, être une commune respectueuse de l’environnement et durable, c’est aussi utiliser des méthodes qui contribuent à l’efficacité énergétique globale et à la gestion des déchets. Des efforts tels que le recyclage des ordures, le bio-compostage, au sein des sociétés de logement contribuent à la durabilité. L’autre objectif est d’exploiter l’énergie éolienne et solaire pour fournir une partie des besoins en énergie.

D’autres systèmes tels que la recharge de la nappe phréatique grâce à la collecte des eaux de pluie et le traitement des eaux usées qui fournissent des eaux usées traitées sous forme d’eau pour les jardins et à des fins de construction / nettoyage sont de plus en plus recherchés pour être intégrés à la vision de la ville intelligente et durable. La durabilité au sein d’une ville intelligente nécessite une architecture intelligente qui garantit l’alignement de la construction avec les directions du vent et les ressources de lumière naturelle, de sorte que la charge sur le CVC et les luminaires soit réduite. Il est également important de se concentrer sur des domaines tels que le contrôle de la pollution de l’air et de l’eau, l’évacuation des eaux usées, la connectivité qui garantit une faible émission de pollution sur les routes et pendant les activités, y compris la construction.

La pandémie de Covid-19 a souligné le besoin de technologie dans la vie quotidienne. La technologie s’est avérée utile pour maintenir les communications et les connexions tout en maintenant les normes de distanciation sociale, tandis que notre maison est ce qui nous a permis de revenir et de nous protéger dans un environnement sûr et sécurisé. La nécessité de combiner les deux pour créer un écosystème holistique et autosuffisant a été l’objectif des économies du monde entier. Avec chaque éco-township ou ville intelligente intégrée qui est planifiée et exécutée, l’Inde se rapproche de ses objectifs de développement durable (ODD).

