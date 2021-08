Rendre l’IBC plus efficace

Il est donc essentiel d’engager des actions correctives dans l’intérêt des parties prenantes.

Par Manish Aggarwal

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite, dans les articles 43 à 51, prévoit des opérations évitables, dans le but principal d’identifier et d’annuler les opérations qui sont préjudiciables aux intérêts des créanciers. Ces transactions sont classées comme des transactions qui sont de la nature de paiements préférentiels, de transfert sous-évalué d’actifs de l’entreprise débitrice, de transactions frauduleuses et d’extorsion effectuées dans l’intention de déplacer les droits des créanciers, leur causant ainsi une perte. Ces transactions doivent être identifiées par le professionnel de l’insolvabilité (PI) au cours du processus de résolution de l’insolvabilité de l’entreprise (CIRP) de l’entreprise débitrice, dans l’intention de les annuler/annuler afin d’assurer un meilleur recouvrement pour les créanciers et la maximisation de la valeur des actifs. Conformément à la réglementation de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), il est du devoir du PI de déterminer les opérations d’annulation, de se faire une opinion et, à temps, de déposer une demande d’annulation auprès de l’autorité adjudicatrice (AA) pour obtenir les réparations nécessaires. La loi exige actuellement que le PE examine les transactions dans un délai de deux ans pour les transactions avec des parties liées et d’un an pour les autres transactions, pour la période précédant immédiatement la procédure d’insolvabilité.

On observe que de nombreuses entreprises, en proie à une mauvaise gestion et à des détournements de fonds, se sont retrouvées dans une situation de détresse, conduisant à des procédures d’insolvabilité, ce qui rend impératif l’identification de la cause du défaut. Par exemple, dans le CIRP de l’une des grandes sociétés de financement du logement, dans le cadre de l’audit des transactions d’évitement, il a été observé que des sommes importantes étaient versées à des entités avec des opérations minimales et des documents de prêt inadéquats, et étaient potentiellement de nature frauduleuse. Il est donc essentiel d’engager des actions correctives dans l’intérêt des parties prenantes.

La loi met l’accent sur la nécessité d’identifier les opérations d’annulation dans l’intérêt collectif des créanciers et, par conséquent, il est important que ces fonctions soient exécutées par un PI avec la plus grande diligence et dans un délai limité. Dans un jugement récent, une IP a déposé une demande d’annulation après le dépôt du plan de résolution, l’AA a fait part de ses préoccupations concernant la conduite de l’IP et une approche « cocher la case » vis-à-vis des transactions d’annulation. Dans une autre affaire, une Haute Cour a fait part de ses préoccupations concernant le dépôt d’une demande d’annulation après le transfert de la gestion à l’autorité compétente.

Compte tenu de ces cas, les modifications apportées aux règlements CIRP introduites le 14 juillet 2021 sont pertinentes car elles visent à assurer la discipline, la responsabilité et la transparence dans le processus d’insolvabilité. Les règlements modifiés exigent qu’un PE dépose le formulaire CIRP 8 avec les détails relatifs aux transactions d’évitement dans les délais prescrits, rendant ainsi les PE plus responsables. Bien que la loi habilite l’IP, elle lui impose également le devoir d’identifier en temps opportun de telles transactions et de demander des réparations à l’AA. Il est pertinent de noter que même si les PE sont censés exercer leur jugement professionnel approprié et leur diligence pour entreprendre l’évaluation, ils peuvent avoir besoin de l’aide d’experts indépendants pour l’examen et la quantification de transactions complexes.

L’identification et l’annulation en temps opportun des opérations d’annulation peuvent entraîner un meilleur recouvrement pour les créanciers. On peut s’inspirer du CIRP de l’un des grands promoteurs immobiliers, où la Cour suprême, dans le cadre d’opérations d’annulation, a restitué certaines parcelles de terrain qui ont été données en garantie contre les dettes dues par des parties liées, ce qui a amélioré les recouvrements des créanciers grâce à l’identification et à la action d’une partie de l’IP.

Bien que le dernier amendement soit bon et renforce l’efficacité de l’IBC, il ne résout le problème que partiellement. Il a été observé que, dans divers cas, des demandes ont été déposées par le PE, mais les procédures d’annulation pertinentes ont été retardées et se sont poursuivies au-delà de l’approbation du plan par l’AA.

En outre, il existe également des cas où la période de « rétrospection » est perdue au milieu d’une admission retardée, avec un laps de temps important entre le début du CIRP et l’admission du CIRP, réduisant ainsi l’efficacité de l’examen. Pour une couverture efficace, le régulateur peut évaluer la révision du « lookback » à partir de la « date de défaut » de paiement aux créanciers. Dans l’ensemble, l’amendement est un pas dans la bonne direction et devrait non seulement aider l’IBBI à assurer un suivi efficace, mais également renforcer la responsabilité des PA dans la maximisation de la valeur pour les parties prenantes.

L’auteur est associé et responsable (fusions et acquisitions d’énergie et d’infrastructures) et responsable (groupe de situations spéciales), KPMG en Inde

Les vues sont personnelles

