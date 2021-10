Rendu pour fuite Samsung Galaxy Tab S8 Ultra encochée

TL;DR

Une source fiable a divulgué des rendus de ce qui semble être le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. L’énorme tablette a un écran cranté, similaire aux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 2021. La tablette ne sera probablement pas lancée avant 2022.

Plus tôt cette semaine, Apple a lancé sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables MacBook Pro. L’un des changements les plus importants – et les plus controversés – pour les nouveaux MacBooks est l’introduction d’une encoche d’affichage, similaire à ce que vous trouvez sur les iPhones.

Maintenant, il semble que Samsung soit prêt à emboîter le pas, du moins en ce qui concerne les tablettes haut de gamme. Le leaker fiable de l’industrie Steve Hemmerstoffer (via 91Mobiles) vient de lancer quelques rendus pour ce qu’il prétend être le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Et devine quoi? Il y a une grande encoche dans l’affichage.

Voir également: Votre guide des meilleures tablettes

Vous pouvez voir les rendus divulgués ci-dessous. Vous pouvez également consulter les rendus vidéo à 360 degrés dans la vidéo YouTube intégrée ci-dessus.

Les rendus de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ont fuité

Le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra semble avoir un écran massif de 14,6 pouces dans un boîtier d’environ 325,8 x 207,9 x 5,4 mm. Les cadres entourant l’écran semblent très minces, ce qui explique probablement pourquoi l’encoche était nécessaire pour loger l’équipement de la caméra frontale.

Au dos, vous trouverez probablement un appareil photo à double objectif et la bande magnétique habituelle pour ancrer un S Pen. Il existe également un système à quatre haut-parleurs, un port USB-C, mais pas de prise casque.

Notamment, ce serait la première fois que Samsung associe le surnom « Ultra » à une tablette. Hemmerstoffer dit qu’il pourrait encore y avoir une Galaxy Tab S8 Plus (nous avons vu des rendus pour la vanille Galaxy Tab S8 hier). Si tel est le cas, Samsung pourrait lancer trois tablettes simultanément, tout comme il est susceptible de lancer trois smartphones simultanés dans la série Galaxy S22.

Il est peu probable que nous voyions des tablettes de la famille Galaxy Tab S8 lancées cette année. Il est plus probable que Samsung les lancera au début de 2022 aux côtés de la série Galaxy S22 ou éventuellement offrira aux tablettes leur propre événement autonome. Restez à l’écoute pour plus d’informations!