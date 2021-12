Rendus du Samsung Galaxy A73, fuite de spécifications: charge 33W, appareil photo 108MP

TL;DR

De nouveaux détails et rendus du Samsung Galaxy A73 ont fuité. Il n’y a pas trop de différences esthétiques, mais le téléphone pourrait inclure un appareil photo 108MP et une charge 33W. Le téléphone pourrait faire ses débuts avant la fin de l’année.

Nous attendons de grandes choses de la série Galaxy A de Samsung l’année prochaine. La société a déjà annoncé le Galaxy A13 5G, tandis que le Galaxy A33 devrait gagner en résistance à l’eau. Maintenant, de nouveaux rendus et détails du prochain Galaxy A73 sont apparus.

Issu du pronostiqueur OnLeaks et Zoutons, la dernière fuite nous donne un premier aperçu du haut de gamme de la série Galaxy A et donne un bref aperçu de ses spécifications.

Esthétiquement, le Galaxy A73 pourrait ressembler énormément à son prédécesseur. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ceux qui espèrent un design similaire à la série Galaxy S21 peuvent être déçus. Il y a un réseau de caméras rectangulaire proéminent à l’arrière du boîtier au moins quatre objectifs. L’un d’eux aurait un capteur 108MP. Il y a une caméra perforée, un écran de 6,7 pouces et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’avant.

Spécifications du Samsung Galaxy A73

En termes de dimensions, le Galaxy A73 pourrait mesurer 163,8 x 76 x 9,6 mm. Cela offre suffisamment de place pour une batterie de 5 000 mAh prise en charge par une charge rapide de 33 W.

Le rapport ajoute que le Snapdragon 750G pourrait alimenter le téléphone, une mise à niveau mineure par rapport au Snapdragon 720G utilisé dans son prédécesseur mais assez décevant si vous espériez un silicium plus frais. Le chipset peut inclure jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. On ne sait pas s’il y aura un slot d’extension cette fois-ci.

Voir également: Les meilleurs téléphones Samsung pas chers

Notamment, les rendus suggèrent qu’il n’y aura pas de prise casque 3,5 mm sur le téléphone, mais ce n’est pas trop surprenant. Nous avons déjà vu des fuites de rendus Galaxy A33 sans port. Cela deviendra probablement une tendance sur les téléphones Samsung moins chers.

En ce qui concerne la disponibilité et les prix, il n’y a pas de date de lancement concrète pour le Samsung Galaxy A73, mais la fuite indique une date de lancement avant la nouvelle année. Le prix, du moins en Inde, pourrait s’élever à environ Rs 32 999 (~ 440 $).

commentaires