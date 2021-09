René Meulensteen: l’ancien entraîneur de Manchester United partage ses expériences passées au club – Man United News And Transfer News

L’ancien entraîneur de l’équipe première de Manchester United, René Meulensteen, a récemment parlé de ses expériences au club.

Dans une interview avec United Scripted, le Néerlandais a parlé de sa relation avec Sir Alex Ferguson et des leçons qu’il a apprises en entraînant chez United.

Il a déclaré : « Cependant, parmi tout ce que j’ai fait, il y a un grand privilège qui reste vraiment gravé dans ma mémoire : six années de collaboration étroite avec Sir Alex Ferguson.

«Il m’a amené à United en tant qu’entraîneur de développement des compétences, travaillant avec les jeunes joueurs, puis gérant les réserves et faisant des séances individuelles avec la première équipe.

« Lorsque Carlos Queiroz est parti en 2007, Mick Phelan est devenu le nouveau directeur adjoint et je suis devenu l’entraîneur de l’équipe première. Quand je repense à cette période de ma vie, seuls de grands souvenirs me reviennent en tête.

“Son approche du football divertissant et offensif ne l’a jamais quitté et – de manière absolument cruciale – il a été capable d’évoluer constamment avec son temps.

« Quelle que soit la rapidité avec laquelle le jeu a évolué avec la technologie, la science du sport et le développement des joueurs eux-mêmes, il a toujours réussi à suivre le rythme.

“Il n’y avait aucune chance que United soit laissé pour compte.

« Il s’agissait de donner un sens à ce que nous faisons pour que les joueurs comprennent pourquoi ils faisaient ce qu’ils faisaient.

« Vous avez dû défier ces joueurs de classe mondiale. Cela pouvait être n’importe quoi – une séance de finition, un jeu de conditionnement, n’importe quoi – mais le travail consistait à les défier et, dans ce défi, à leur donner la propriété parce que c’est ce que vous vouliez qu’ils fassent dans les matchs.

“Les sessions étaient toujours axées sur le but et le défi, et elles tournaient toujours autour de la qualité et de l’intensité.”

Actuellement, le manager adjoint de l’équipe nationale australienne Meulensteen a entraîné United entre 2007-2013.

Il était un membre de confiance du sanctuaire intérieur de Sir Alex, avec Mike Phelan, l’entraîneur des gardiens Eric Steele, le patron du fitness Tony Strudwick et très peu d’autres.

United a sans doute connu sa période la plus réussie au cours de laquelle Meulensteen a été impliqué avec la première équipe, remportant la Ligue des champions en 2008 et trois titres de champion consécutifs.