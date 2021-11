René Reyes a signé avec les Sharks de La Guaira

Le vétéran du baseball vénézuélien René Reyes, signé une Contrat avec l’équipe de Requins de La Guaira pour cette saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball (LVBP).

René Reyes, après s’être retrouvé sans équipe dans le bal créole, a finalement obtenu que l’équipe reprenne ses services pour la saison LVBP en cours.

Reyes, il y a quelques mois, avait manifesté son intérêt pour la retraite avec les Navegantes del Magallanes, mais cela ne sera pas possible pour le moment car il faisait partie des rangs de l’équipe en cette saison de baseball vénézuélien.

Voici le rapport :

Le cheval des mille batailles du LVBP, a réussi à signer un contrat avec les Sharks, Reyes, a joué 22 saisons au Venezuela dans différentes équipes, au début il faisait partie des Leones del Carcas pendant cinq saisons, puis il en a joué trois avec les cardinaux de Lara.

De la même manière, pendant sept saisons, il a fait partie de l’organisation des Margarita Braves, en 2013-14 et 14-15, il a joué avec les Sharks, lors de la campagne 15-16, il a fait partie des Águilas del Zulia, à partir du 2015 -16 de campagne en 2019-20 il était avec les Caribes de Anzoátegui et sa dernière saison dans le bal créole était avec les Cardenales de Lara.

Les chiffres au Venezuela par René Reyes

En 22 saisons et 1 019 matchs, il a inscrit 3 554 au bâton, réussissant 1 043 coups sûrs, marquant 521 points, totalisant 195 doubles et 24 triples, avec 517 chartes et affichant une moyenne à vie de 0,293.