RENEE Cosmetics lance une nouvelle campagne publicitaire #ReinventingBeauty avec Ileana D’Cruz

La marque de beauté RENEE Cosmetics a lancé une nouvelle campagne intitulée « Reinventing Beauty » mettant en vedette l’actrice Ileana D’Cruz. Avec cette campagne, la marque vise à présenter l’art du maquillage sous un nouveau jour dans la société. La campagne présente le maquillage comme une forme qui est plus qu’une simple substance pour les femmes, c’est une façon d’embrasser la beauté. « Pendant très longtemps, beaucoup de gens ont identifié le maquillage avec quelque chose qui est maquillé. La nouvelle campagne numérique brise la notion et présente le maquillage comme un moyen de se sentir libre et responsabilisé. Il faut toujours être enjoué et se sentir confiant pour ajouter une nouvelle couleur à son apparence et à sa personnalité », a déclaré Aashka Goradia Goble, co-fondatrice et directrice de RENEE Cosmetics.

RENEE Cosmetics propose une gamme de produits comprenant des rouges à lèvres, des crayons, des surligneurs, des cils, des kajals et des soins de la peau, tous destinés à promouvoir la libération, l’exploration et la confiance en la beauté des femmes. La marque de beauté indienne célèbre l’esprit des femmes indiennes modernes à travers des produits aux couleurs, à la classe et à la qualité inégalées. La nouvelle campagne est une représentation étendue des valeurs fondamentales et de la vision de la marque. Le film publicitaire lancé dans le cadre de la campagne se déroule dans un monde fantastique, où Ileana D’Cruz présente les traits clés de la marque – confiance, autonomisation et libération. Dans le film, l’actrice apparaît avec son équipe de femmes se préparant pour une quête. Ils l’enfilent dans son costume de guerre, y intègrent subtilement les produits RENEE puis elle se met en route. L’ensemble de la présentation dégage une forte aura qui insuffle beaucoup de courage et de dynamisme aux femmes.

Pour Ashutosh Valani, co-fondateur et directeur, RENEE Cosmetics, il y a eu de nombreuses opinions associées à l’application du maquillage. « Ce n’est pas tous les jours que les gens le disent d’emblée, mais c’est là. Cela a formé la base de tout le concept du film. Le film présente le maquillage comme un geste et pas seulement une substance, qui découvre aussi l’intériorité. L’actrice Ileana D’Cruz a incarné l’essence même de la marque et a donné vie à l’ensemble du concept », a-t-il ajouté.

La campagne dévoilera le film publicitaire sur toutes les plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux, les plateformes de commerce électronique et dans les magasins de la marque. Englobant également les plateformes hors ligne dans la stratégie, les affiches de la campagne seront affichées dans tous les magasins de la marque à travers le pays.

