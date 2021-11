Renée Fleming, Alison Krauss, Rhiannon Giddens chantent Jackson Browne

Renée Fleming a sorti une nouvelle interprétation de l’hymne environnemental de Jackson Browne « Before the Deluge » avec des apparitions de Alison Krauss et Rhiannon Giddens. Son apparition a coïncidé avec la conclusion de la Conférence COP26 sur le changement climatique à Glasgow. Le trio est rejoint sur le morceau Decca Classics par Yannick Nézet-Séguin, avec qui Fleming a enregistré son dernier album Voice of Nature: The Anthropocene.

Fleming déclare : « Alarmé par le nombre croissant et la férocité des catastrophes climatiques, je me suis senti obligé de répondre dans Voice of Nature : l’Anthropocène. Les artistes/activistes et le mouvement « retour à la nature » dans les années 70 m’ont inspiré, et l’épopée « Before the Deluge » de Jackson Browne est tout aussi puissante aujourd’hui face à la crise climatique. Quel cadeau que les brillantes amies Rhiannon Giddens et Alison Krauss aient pu collaborer avec moi et Yannick Nézet-Séguin dans l’arrangement obsédant de Caroline Shaw.

Les paroles de l’original de Browne de 1974, sur son album Late for the Sky, sont malheureusement encore plus pertinentes aujourd’hui. Ils ont adressé le désespoir d’une population face à la destruction de l’environnement : « Dans leurs cœurs, ils se sont tournés vers le cœur de l’autre pour se réfugier/Dans les années troublées qui ont précédé le déluge.

Fleming est rejointe par Krauss, 27 fois lauréate d’un Grammy (avec qui elle s’est produite au festival American Voices du Kennedy Center, organisé par Fleming en 2013) et par l’interprète de country, blues, folk et bluegrass Giddens. Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera, de l’Orchestre de Philadelphie et de l’Orchestre Métropolitain, les accompagne au piano.

La collaboration d’un album de Fleming avec Nézet-Séguin, Voice of Nature: The Anthropocene, est sortie le mois dernier, inspirée par le réconfort que Fleming a trouvé en faisant de la randonnée près de sa maison en Virginie pendant le verrouillage. Il combine des chansons de l’époque romantique célébrant le pouvoir de la nature avec de nouvelles commandes de compositeurs contemporains tels que Caroline Shaw, Nico Muhly et Kevin Puts, soulignant toutes la fragilité de l’environnement et l’urgence de la crise climatique.

Le Financial Times a admiré les « faisceaux de lune argentés flottants » de l’album, tandis que BBC Music Magazine a célébré sa « beauté exquise » et Gramophone a salué le « ton radieux » et la « voix frissonnante » de Fleming, de ses notes aiguës argentées au registre de poitrine de chocolat amer. » Le New Yorker a observé que « la voix de Fleming flotte et s’épanouit » et « le jeu de piano de Nézet-Séguin scintille comme la lumière des étoiles ».

