Renee Graziano de « Mob Wives » arrêté pour CFA après un accident de voiture

Renée Graziano aurait écrasé son véhicule contre un SUV garé, et maintenant elle a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies … a confirmé TMZ.

La star de « Mob Wives » conduisait sa Nissan mardi soir à Staten Island lorsqu’elle a heurté une Jeep Wrangler garée si fort qu’elle a basculé de l’autre côté de la route… selon nos sources policières.

On nous dit que les agents ont en fait vu Renee sortir du siège conducteur de sa voiture … et ils disent qu’elle était incohérente avec des yeux dilatés et des troubles de l’élocution.

Nos sources disent que Renee a accepté d’avoir pris un Adderall plus tôt dans la journée et a été rapidement arrêtée pour CFA. Courrier quotidien a d’abord signalé son arrestation.

Personne n’était dans la Jeep garée qu’elle aurait heurtée, et on nous dit que Renee a été emmenée à l’hôpital pour un test sanguin.

Histoire en développement…