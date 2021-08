Renée Rouleau sur le changement, la prise de risque, les affaires et la moto – WWD

« C’est la liberté », a déclaré Renée Rouleau, lorsqu’on lui a demandé ce qui l’attire à faire de la moto, son mode de transport préféré depuis 20 ans.

“Vous êtes sur la route et cela vous éclaircit la tête”, a-t-elle ajouté. “Je rêve éveillé.”

C’est son défunt mari de 22 ans, Florian, l’ancien PDG de sa marque de soins de la peau éponyme, qui lui a fait découvrir les vélos. Ils ont d’abord roulé ensemble sur sa Harley-Davidson.

« Il était français et quand nous nous sommes réunis, il a dit : ‘Acheter une Harley-Davidson, c’est comme acheter un morceau d’Amérique’ », a-t-elle déclaré.

Ils ont parcouru le monde, chevauchant en Grèce, au Cap, à Bali.

“La liste s’allonge encore et encore”, a-t-elle déclaré. “C’était toujours une chose amusante que nous faisions, louer des motos lorsque nous voyagions.”

Aux États-Unis, ils ont souvent fait des voyages de longue distance, rejoignant même le Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud – l’excursion annuelle de 10 jours qui attire jusqu’à 700 000 coureurs.

« Quand tu es à moto, sans fenêtre, il y a toutes les odeurs, le vent, l’air frais, poursuit Rouleau.

“Et puis l’inconvénient, ce sont les insectes, les rochers, le gravier et toutes ces sortes de choses qui vous frappent aussi”, a-t-elle ajouté en riant.

Sa première moto était une Kawasaki Vulcan. “Le modèle de drifter”, a-t-elle déclaré. “Un croiseur.”

Deux ans plus tard, elle a obtenu sa première Harley. Elle en aurait deux en 15 ans, avant de passer à une Triumph il y a trois ans. Fabriqué au Royaume-Uni, c’est “plus un vélo européen”.

“Je voulais un vélo avec lequel je pourrais faire des voyages sur route, sur de longues distances, mais je voulais quelque chose de plus léger qui pourrait être pour la ville”, a-t-elle déclaré. “La moto que j’ai maintenant pèse littéralement 200 livres de moins que ma dernière Harley-Davidson.”

C’est une option plus pratique pour se déplacer dans le centre-ville d’Austin, où elle réside actuellement. Elle a déménagé de Dallas, où elle a déménagé à l’âge de 26 ans sans connaître personne. C’est là qu’elle a ouvert son premier spa de soins de la peau, travaillant comme esthéticienne dans les années 90, avant de lancer sa marque de beauté en 1996 – offrant des soins de la peau personnalisés grâce à une gamme exclusive de produits naturels et performants – suivi d’un e- entreprise de commerce en 1999. Elle fête ses 25 ans dans l’industrie cette année.

« Les gens me demandent : « Quel est le secret du succès ? » Et je pense que la grande chose est le changement et la réinvention », a déclaré Rouleau. « Nous avons rebaptisé quatre fois, nouveau logo, nouvel emballage. Nous sortons de nouveaux produits. Nous continuons à innover. Nous gardons le doigt sur le pouls de l’industrie. Le changement a été le thème de toute ma vie.

Enfant, elle déménageait tous les deux ou trois ans en raison du travail de son père dans le commerce de détail ; il a été parmi les premiers, dans une équipe de 26 personnes, à travailler pour Target au début des années 70.

“Nous avons vécu au Minnesota à trois reprises, à Boston deux fois, au Wisconsin une fois, donc principalement dans le Midwest”, a déclaré Rouleau. « Mais à deux époques différentes, nous avons vécu à Boston. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires à Boston, en fait. Rien n’a jamais été pareil, cependant. Je veux dire, de la maternelle à ma dernière année, j’étais dans sept écoles différentes.

En tant que cadette de quatre enfants, elle était souvent livrée à elle-même. Cela l’a rendue capable de s’adapter au changement – et souvent de le rechercher – a-t-elle déclaré, ce qui l’a aidée dans les affaires : « Vous devez constamment être agile et ouvert à de nouvelles choses et ne pas vous installer dans une zone de confort. »

Cela a également fait d’elle une preneuse de risques – un trait qui l’a probablement attirée vers les motos.

“Les statistiques montrent que c’est un passe-temps dangereux, mais c’est un frisson, une aventure, de l’excitation, mais aussi un défi – vous roulez essentiellement en plein air”, a déclaré Rouleau. « J’ai des tonnes d’histoires différentes d’être pris dans des tempêtes de pluie ou d’arriver sur une route inondée et incapable de la traverser, car ce n’est pas sûr sur une moto. C’est la même chose avec les affaires. Les statistiques montrent qu’il est difficile d’avoir une entreprise. La plupart des entreprises échouent dans les cinq ans. J’ai de la chance qu’on soit sur le point de fêter ses 25 ans. Les hauts et les bas, la résolution de problèmes, le frisson, les victoires, les défaites, les défis. Oui, il y a beaucoup de similitudes là-bas.

Pour l’avenir, l’entreprise a «un plan d’un an, un plan de trois ans et un objectif de 10 ans pour l’endroit où nous nous dirigeons», a-t-elle déclaré à propos de Renée Rouleau Skin Care.

Un élément est resté constant ; elle aime éduquer les consommateurs sur les soins de la peau, une mission qu’elle a depuis le début. Au début, dans les années 90, elle partageait ses connaissances via des articles de blog en ligne.

“Nous étions en quelque sorte le chouchou de Google pour la recherche, car ils nous donneraient tellement de trafic organique puisque personne ne diffusait de contenu sur les soins de la peau aussi régulièrement que moi et avec l’autorité que j’ai”, a-t-elle déclaré.

« Les gens veulent cette information et cette expertise », a poursuivi Rouleau. « Partager mes connaissances est vraiment important, et [so is] continuer à innover et continuer à nous assurer que nous restons concentrés sur la direction que nous prenons. Nous contrôlons notre croissance. Je possède 100 % de mon entreprise et je veux le rester. »

Alors qu’elle continue de gérer l’entreprise, elle s’adapte à une nouvelle vie, une sans Florian, qui est décédé après une courte bataille de six mois contre le cancer il y a deux ans et demi.

“Ce n’était pas un changement auquel je m’attendais”, a-t-elle déclaré. “Mais la vie est pleine de changements, et maintenant c’est un nouveau chapitre.”