Renee Zellweger est loin d’être glamour à son retour sur le tournage d’une série télévisée influencée par le crime réel

Renee Zellweger travaille sur son prochain projet, et l’actrice de Bridget Jones’s Diary est méconnaissable sur le tournage de The Thing About Pam, une nouvelle série limitée NBC. The Blast a publié de nouvelles photos de Zellweger sur le plateau avec son petit ami Ant Anstead, et l’actrice enfile un gros costume et des prothèses faciales pour le rôle de la meurtrière condamnée Pam Hupp. Zellweger n’est pas étrangère aux transformations physiques de sa carrière au fil des ans, mais les prothèses la font vraiment ressembler à une personne différente.

Les activistes de la positivité corporelle ont été réticents à la décision de la production d’utiliser un gros costume au lieu de confier le rôle à une actrice de grande taille. « Un autre message sinistre aux grosses actrices talentueuses que malgré le fait qu’elles aient l’expérience vécue d’exister dans un corps comme celui-là, une actrice mince jouerait toujours mieux le rôle », a écrit la créatrice de contenu et mannequin Jess Megan. « Il y a de brillantes grosses actrices, et même si aucune d’entre elles ne convenait, elles auraient pu trouver une nouvelle star pour la quantité limitée de représentation que les grosses ont déjà. »

Hupp purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Louis Gumpenberger en 2016. Elle a récemment été accusée de meurtre au premier degré lors de la mort au couteau de Betsy Faria en 2011, mais a nié avoir été impliquée dans le crime. Faria avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, et quatre jours avant son agression, elle a modifié sa police d’assurance-vie qui a donné 150 000 $ à Hupp au lieu du propre mari de Faria, Russ. Le procureur du comté de Lincoln, Mike Wood, a déclaré qu’il pensait que Faria avait été « assassinée pour l’argent de l’assurance ». Après la mort de Faria, Russ a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Cependant, cette condamnation a ensuite été annulée et il a été déclaré non coupable lors d’un nouveau procès en 2015.

Zellweger a récemment parlé de la série à venir, dont elle est également productrice exécutive, et a partagé ce qui l’a attirée dans le rôle. « Cela va au-delà de la particularité de l’histoire ou de l’audace du comportement de toutes les personnes impliquées », a expliqué l’actrice. « C’est en quelque sorte une illustration flagrante des problèmes sociaux d’actualité du moment. »

La lauréate d’un Oscar a ensuite ajouté qu’elle pensait que l’histoire mettait en lumière les préjugés, qu’ils soient inconscients ou non, dans le système judiciaire américain. « Cela parle aussi, je suppose que vous pourriez l’appeler, du privilège de la femme blanche en Amérique », a déclaré Zellweger. « Et aussi, il a un regard intéressant sur la triste invisibilité des femmes d’âge moyen en Amérique et sur la façon dont, dans les circonstances les plus étranges, cela peut fonctionner à l’avantage de quelqu’un, comme c’est probablement le cas dans l’histoire de Pam Hupp. »

En plus de Zellweger, The Thing About Pam mettra également en vedette Katy Mixon, Josh Duhamel, Judy Greer, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Glenn Fleshler, Suanne Spoke et Mac Brandt. La série limitée porte le nom d’un podcast qui a été produit sur l’histoire de crime bizarre. The Thing About Pam durera six épisodes, mais aucune date de première n’a été annoncée.