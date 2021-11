Renée Zellweger loue une maison en face de son petit ami Ant Anstead

Renée Zellweger et petit ami Fourmi Anstead se rapprochent … elle vient d’emménager en face de sa maison de Laguna Beach, et ils seront bientôt sous un même toit.

TMZ a appris que l’actrice a récemment commencé à louer une maison de 5 chambres à Laguna Beach … et il se trouve que la maison est en face de chez Ant.

Nos sources disent qu’Ant s’apprête à rénover son logement et qu’il sera présenté dans l’émission « Property Brothers » de HGTV. On nous dit que le plan est que Renée et Ant vivent dans sa location jusqu’à ce que les rénovations soient terminées.

Renée s’installe déjà dans ses nouvelles fouilles, qu’elle loue 30 000 $ par mois… on nous dit que ses effets personnels ont été récemment emménagés dans la maison.

Le berceau mesure 4 900 pieds carrés et est décoré de toutes les cloches et de tous les sifflets, y compris une belle piscine et une arrière-cour donnant sur le Pacifique.

Pendant ce temps, Ant s’est aussi déplacée… il se rendait à la Nouvelle-Orléans ces derniers week-ends pour voir Renée avant son déménagement.

Vivre ensemble est un grand pas, mais cela pourrait être un essai… on ne sait pas si Renée emménagera définitivement chez lui une fois les rénovations de sa maison terminées, mais ça y ressemble.

Restez à l’écoute …