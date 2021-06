Renee Zellweger serait en train de sortir avec une star de HGTV et ils se sont rencontrés lors d’une émission de Property Brothers

Les fans de HGTV qui prêtent attention à Christina Haack depuis son divorce avec son ancien mari (mais toujours co-animateur de Flip ou Flop) Tarek El Moussa, sauront qu’elle a créé sa propre série de rénovation domiciliaire, Christina on the Coast. . Haack est ensuite apparue dans cette série avec son deuxième mari, Ant Anstead, après que les deux se soient mariés lors d’une cérémonie surprise en décembre 2018.

Malheureusement, le bonheur conjugal ne devait pas durer, et après moins de deux ans de mariage, Haack a annoncé leur séparation fin septembre 2020. Anstead et Haack ont ​​un fils de 1 an, Hudson London, et selon l’accord de divorce sera partager la garde légale et physique de lui.