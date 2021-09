Renegade Raider – La peau la plus rare de Fortnite

Le skin Renegade Raider est sans doute le plus rare et le plus recherché de l’histoire de Fortnite.

Les skins Fortnite rares ne sont certainement pas un nouveau concept. En fait, depuis 2017, il y a eu de nombreuses tenues, emotes et autres produits cosmétiques qui n’ont pas refait surface au cours des nombreuses années que les purs et durs de Fortnite aimeraient réessayer. Certains qui me viennent à l’esprit incluent les emotes originales Floss, Orange Justice et Hype. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit revenu dans la boutique d’objets, certains skins, comme le Recon Expert, ont fait leurs débuts en octobre 2017 avant d’entrer dans le coffre-fort jusqu’en mai 2020.

Epic Games ramène parfois des tenues de personnages séculaires. Pourtant, une baleine blanche d’une peau Fortnite a échappé à beaucoup et est devenue en quelque sorte une denrée chaude au cours des dernières années. Son nom est le Renegade Raider, et c’est peut-être le skin Fortnite le plus recherché et le plus tristement célèbre. Ceux qui l’ont le font savoir et l’affichent chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le reste d’entre nous se contente de regarder avec une larme dramatique qui coule lentement sur nos joues, car elle ne reviendra probablement jamais à la boutique d’objets.

Vous vous demandez peut-être : qu’est-ce que Renegade Raider et qu’est-ce qui le rend si unique ? Aujourd’hui, nous approfondissons ce sujet et expliquons l’importance de Renegade Raider.

Qu’est-ce que Renegade Raider ?

Les fans d’OG Fortnite reconnaîtront le Renegade Raider sans trop de confusion, tout comme ceux qui ont commencé leur voyage plusieurs mois, voire des années plus tard. Sorti en 2017, Renegade Raider est ce que beaucoup appellent le skin Fortnite le plus rare de l’histoire. Elle a honoré les joueurs de sa présence dans le chapitre 1 – Saison 1 comme l’un des premiers produits cosmétiques achetables. Cependant, l’obtenir à l’époque était un peu plus compliqué que d’acheter des V-Bucks et de les utiliser pour acheter la peau.

Au lieu de cela, les joueurs devaient atteindre le niveau 20 dans la boutique de la saison, un concept qu’Epic Games a abandonné plus tard dans le chapitre 1 – Saison 2. Il s’agissait de la première itération de la boutique d’objets de Fortnite et ne contenait généralement que quelques articles cosmétiques à la fois. Pour déverrouiller Renegade Raider, les joueurs devaient atteindre le niveau 20, puis échanger 1 200 V-Bucks.

C’était un concept relativement simple. Cependant, quiconque a joué à Fortnite à ses débuts n’a peut-être pas compris à quel point Renegade Raider deviendrait rare au cours des quatre prochaines années. Si vous manquiez le bateau, il ne reviendrait jamais au quai, ce qui a donné à Renegade Raider l’étiquette de « skin Fortnite le plus rare ».

Pourquoi Renegade Raider est-il si rare ?

Renegade Raider est à Fortnite ce que Bitcoin est à tous ceux qui ont eu la chance d’investir dans la crypto-monnaie pour quelques centimes avant qu’elle n’atteigne 30 000 USD en valeur. D’accord, peut-être pas si important, mais il y a une raison pour laquelle c’est devenu une peau si recherchée. La version originale de Renegade Raider n’était disponible que pour une période limitée et ne reviendra plus que probablement.

Alors que Aerial Assault Trooper est techniquement plus rare, la population générale de Fortnite a grandi pour reconnaître Renegade Raider comme “celui qui s’est échappé”. Ceux qui ont acheté la peau en 2017 se sont mérité un morceau d’histoire. Tous ceux qui n’ont pas acheté Renegade Raider ou qui ont commencé à jouer à Fortnite après la saison 1 doivent vivre sans elle. C’est une pilule difficile à avaler, et certains joueurs à ce jour font campagne pour que le retour de Raider ait une dernière chance d’avoir la tenue de personnage insaisissable.

Pouvez-vous toujours obtenir Renegade Raider en 2021?

Il existe une mesure extrême que les fans de Fortnite pourraient prendre pour acquérir Renegade Raider. Cependant, vous risquez une interdiction permanente potentielle du jeu si vous empruntez cette voie. Certaines personnes possèdent des comptes Epic Games sur lesquels le skin Renegade Raider est déverrouillé. Ces comptes varient en ligne entre 300 $ et 3 000 $ US. Malheureusement, l’achat de compte est expressément interdit selon les conditions d’utilisation de Fortnite (TOS).

Les joueurs sont systématiquement bannis de Fortnite si Epic découvre qu’ils ont acheté leur compte. Étant donné que Renegade Raider était un skin à durée limitée dans le chapitre 1 – Saison 1, il est peu probable que les développeurs ramènent la version originale.

Pillard Blaze & Gingerbread

Le plus proche de cette tenue est Blaze ou Gingerbread Raider. Sortis respectivement en juin et décembre 2020, ces deux skins de personnages présentent une apparence presque identique au Renegade Raider original. Blaze revient assez souvent dans la boutique d’objets, et Gingerbread Raiders reviendra probablement à chaque saison des vacances. En dehors de cela, il est pratiquement impossible d’acquérir quoi que ce soit de proche de l’OG.

Les collectionneurs espèrent voir un jour la marchandise rare revenir dans la boutique d’objets, mais il semble que cela ne se produira pas. Ceux qui possèdent Renegade Raider peuvent l’utiliser pour montrer qu’ils sont avec Fortnite depuis le tout début, à travers vents et marées.

