‘Renegades And Rogues’ manque la marque sur le créateur de Conan ⋆ .

Dans une introduction à la course révolutionnaire de Frank Miller sur Batman, la version la plus méchante à ce jour et l’inspiration derrière la représentation démoniaque de Christian Bale, la légende de la bande dessinée Alan Moore a noté comment de nouvelles sensibilités exposaient les défauts politiquement incorrects des super-héros.

James Bond, a écrit Moore, était un burn-out alcoolique et un haineux évident des femmes malgré, ou peut-être à cause de son saut au lit.

Tarzan, selon Moore, était un suprémaciste blanc et, selon des normes réalistes, n’aurait aucun scrupule à s’engager dans le cannibalisme.

Compte tenu de la «culture d’annulation» d’aujourd’hui, il est étrange que Robert E. Howard et sa création la plus célèbre, Conan le barbare, aient été largement épargnés par un tel traitement politiquement correct. Car, comme le montrent les histoires d’Howard – commençant en 1932 et se terminant par le suicide promis depuis longtemps par Howard en 1936 – le littéraire Conan est encore plus politiquement incorrect que la représentation cinématographique d’Arnold Schwarzenegger dans l’infidèle «Conan The Barbarian». Conan n’est pas seulement assoiffé de sang (dans une histoire, il pense à un geôlier avec un os de bœuf; sa forme de meurtre choisie est la décapitation), il aime le carnage.

Il est également sexiste. Dans une histoire, Conan laisse tomber un amant infidèle du toit dans un puisard. Dans deux histoires, il tente même de viol. En effet, les femmes ne sont guère plus que des distractions temporaires. Et pourtant, malgré tout cela, vous enracinez ce psychopathe. Une grande partie de cela a à voir avec le génie de Robert E. Howard, un écrivain loué par pas moins que Stephen King pour “Pigeons From Hell” de Howard, que King appelle la meilleure nouvelle d’horreur du 20e siècle.

«Renegades and Rogues» de Todd Vick est le dernier d’une liste étonnamment longue de biographies sur Howard, et c’est le pire. Vick ne plonge pas dans la psychologie de Howard comme l’a fait L. Sprague De Camp, son biographe et le plus responsable de sortir les œuvres de Howard de l’obscurité. Vick ne situe pas non plus Howard dans la tradition du conte du Texas comme l’a fait le biographe Mark Ellis.

De plus, alors que Vick note que les Texans de cette époque considérés comme un écrivain comme n’étant pas un «vrai travail d’homme», Vick ne capture jamais vraiment l’air du temps de la petite ville des années 1920 et 1930 vivant dans l’État de Lonestar, et Vick ne capture jamais correctement à quel point les voisins de Howard’s Cross Plain le considéraient bizarrement (les citoyens voyaient régulièrement Howard boxer dans les rues).

Le contexte et les attitudes de son environnement pourraient fournir une belle transition vers la réalisation la plus héroïque d’Howard: comment ce «garçon de maman» déséquilibré, dans un environnement inculte (Cross Plains n’avait même pas de bibliothèque) a créé, grâce à l’imagination pure, l’épée et la sorcellerie genre via des pâtes à bas prix.

Cette réalisation est venue non seulement des capacités imaginatives de Howard, mais également de ses dons littéraires. Comme de nombreux éditeurs de pâte à papier ne payaient qu’un centime par mot, Howard aurait pu être un hack en complétant ses histoires pour atteindre un nombre de mots capable de fournir assez pour vivre, Howard a toujours rempli le devoir de base d’un conteur: amener le lecteur à transformer le page. Encore plus impressionnant, Howard a fait cela en écrivant des passages qui se lisent comme de la poésie.

Un autre aspect que Vick ne parvient pas à relayer est la façon dont la personnalité à indice d’octane élevé de Howard a été versée dans ses écrits. Une grande partie de la «magie» d’Howard – ce que Stephen King appelait «la lumière féroce et eldritch d’intensité frénétique» de Howard – venait de la capacité d’Howard à créer une sincérité émotionnelle à travers les haines et la soif de sang de ses personnages.

À son crédit, ne serait-ce que par le biais de quelques histoires, Vick écrit sur le racisme dans l’œuvre de Howard et déclare que le racisme ne devrait pas nuire à la valeur littéraire des histoires de Howard. En effet, Vick ose aller jusqu’à dire qu’on devrait être autorisé à les lire.

Vick n’explique ou ne comprend jamais vraiment pourquoi on applaudit les personnages psychopathes de Howard – l’obsession de Howard pour la liberté individuelle. Vivant à la maison, tirant plus de ses écrits que même le maire de Cross Plains, Howard a atteint la liberté – bien que régné dans une certaine mesure par son obsession pour sa mère – mais il a déploré que la vraie liberté soit une victime du règlement de la frontière. Ainsi, son désir a été canalisé dans Conan.

Vivant dans un monde construit par Howard qui existait avant l’histoire enregistrée, Conan ne répond à aucune autorité, tue quand il lui plaît, boit et «wenches» à l’excès. C’est pourquoi le personnage perdure; Howard a transporté les lecteurs à une époque où tout ce dont on avait besoin était de l’esprit vif et d’une lame clignotante.

Howard était en effet un génie, mais on ne comprend pas vraiment cela dans la biographie de Vick, qui, malheureusement, apparaît comme une première ébauche hâtive.