Renégocier les ALE : l’Inde et l’Union européenne

Par Manoj Pant & Sonia Pant

Après les gains économiques limités de ses ALE avec des partenaires asiatiques, l’Inde réévalue ses options d’ALE. Si un bon début a été fait avec le Royaume-Uni, l’Inde doit également renégocier avec l’UE – le bloc est très important pour l’Inde en ce qui concerne les relations commerciales, et un ALE avec l’UE est donc basé sur un raisonnement solide. Mais la théorie économique nous dit que les ALE ne sont pas toujours des stratégies gagnant-gagnant parce qu’ils créent et détournent le commerce. Les ALE doivent être conçus de manière à renforcer les complémentarités entre les partenaires et à surmonter les obstacles réglementaires qui entravent le commerce. Quelques exemples aideront à expliquer cela.

Les textiles, le cuir et les vêtements sont un secteur dominant des exportations de l’Inde vers l’UE, représentant environ un quart de nos exportations totales dans ce secteur. Bien que l’Inde bénéficie du système de préférences généralisées (SPG) de l’UE, la liste actuelle des produits gradués pour l’Inde comprend les textiles. Grâce à l’ALE, nous pouvons viser à obtenir un traitement préférentiel meilleur ou au moins le même pour les produits clés de nos intérêts d’exportation. Les dispositions réglementaires concernant le travail et l’environnement que l’UE a exigées devront être surveillées pour réaliser ce potentiel.

En ce qui concerne les services, le site Europa indique que l’UE importe environ 7,45 % de ses services totaux de télécommunications, d’informatique et d’information d’Inde. De même, dans les « autres services aux entreprises » (qui comprennent les services professionnels et les services de conseil en gestion), l’Inde représente 3,6 % des importations totales de l’UE, et près de la moitié des importations de services de l’UE proviennent d’Inde. L’ALE devrait permettre d’améliorer l’accès au marché de l’Inde pour ces services clés. Pour que cela se produise, les obstacles réglementaires à la fourniture transfrontalière ainsi qu’à la fourniture de services par le biais de mouvements temporaires de professionnels devront être éliminés.

Il a été signalé que l’ALE sera remodelé en trois accords distincts : commerce, investissement et indications géographiques (IG). Alors que l’accord d’investissement est considéré comme un accord autonome, celui sur les IG pourrait être intégré à l’accord commercial. L’investissement est souvent une condition préalable au commerce des services et est complémentaire au commerce des marchandises, et plusieurs accords commerciaux globaux comprennent un chapitre sur l’investissement. Il semble que l’UE souhaite un accord d’investissement autonome en raison de l’incertitude concernant la conclusion d’un accord commercial, qui a été en proie à de nombreux problèmes dans le passé. De plus, depuis que l’Inde a unilatéralement mis fin aux traités bilatéraux d’investissement (TBI), y compris ceux avec les États membres de l’UE, l’UE semble vouloir conclure un accord d’investissement ambitieux qui inclut des dispositions sur le règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS). Nous devrons voir comment cela s’intègre dans notre nouveau modèle d’architecture BIT. Il est également déroutant de voir pourquoi les IG devraient être séparées. Les ALE contiennent généralement un chapitre sur les questions de propriété intellectuelle. Il peut être dans notre intérêt de veiller à ce que les trois négociations se déroulent en parallèle et s’alimentent les unes les autres.

Les négociations de l’ALE avaient déjà rencontré un obstacle en 2013. Des problèmes tels qu’un certain degré de libéralisation tarifaire sur les marchandises liées notamment aux automobiles, aux vins et spiritueux et aux produits laitiers ; libéralisation des services; les problèmes liés au mouvement temporaire des professionnels; état d’adéquation des données ; marchés publics et concurrence; la propriété intellectuelle, en particulier les produits pharmaceutiques ; et le développement durable ont été considérés comme nos principaux sujets de préoccupation à l’époque.

Clairement, nous sommes mieux placés aujourd’hui car nous connaissons les zones à problèmes pour anticiper la voie à suivre en termes de zones d’atterrissage réalistes et pragmatiques sur chacune d’elles. Les ALE conclus par l’UE depuis 2013 (avec le Canada, Singapour et le Vietnam) peuvent également être un terrain d’apprentissage pour nous permettre de comprendre la position nuancée de l’UE dans des domaines importants pour l’Inde. Le Royaume-Uni était un marché clé dans l’UE, et avec le Brexit, les gains de l’ALE sont réduits à ce point. Il est indéniable qu’il existe un important potentiel inexploité pour étendre cette relation commerciale bilatérale par le biais d’un ALE. L’Inde et l’UE devront cependant voir que l’accord est gagnant-gagnant pour les deux. Se préparer à l’avance est le tremplin vers une issue favorable.

Manoj Pant est directeur de l’Institut indien du commerce extérieur et Sonia Pant est agente du Service économique indien. Les vues sont personnelles

