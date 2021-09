ReNew Power met en service un projet solaire de 250 MW au Rajasthan

in

“Il s’agit du premier projet à être mis en service après que ReNew a commencé à être négocié sur le NASDAQ (RNW) et constitue une autre étape vers ReNew atteignant près de 18 GW de capacité d’énergie renouvelable installée d’ici 2025”, a déclaré Sumant Sinha, PDG de la société.

ReNew Power a annoncé jeudi la mise en service d’une centrale solaire de 250 mégawatts (MW) au Rajasthan. La société fournira l’électricité de la centrale à Solar Energy Corporation of India (SECI) à 2,55 roupies/unité, qui vendra ensuite l’électricité au Bihar.

Le projet fait partie de la capacité de 300 MW remportée par ReNew Power lors de l’enchère concurrentielle menée par SECI en février 2019. La capacité restante devrait être mise en service d’ici la fin de ce mois.

En août, ReNew Power est devenue la première société indienne d’énergie renouvelable à s’inscrire en bourse aux États-Unis par le biais d’une société d’acquisition spécialisée et a reçu environ 610 millions de dollars en espèces de l’introduction en bourse. La société avait précédemment informé les analystes qu’elle visait à augmenter son chiffre d’affaires annuel à plus de 1 950 millions de dollars par rapport au niveau actuel de 699 millions de dollars.

Au 31 août, ReNew Power avait une capacité totale de 10,2 GW, dont 5,8 GW sont opérationnels dans les projets d’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique en Inde et le reste est en construction ou en préparation.

