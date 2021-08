ReNew Power signe un PPA avec Seci pour le premier projet d’énergie renouvelable 24 heures sur 24 du pays

Les unités de production solaire et éolienne autonomes fonctionnent généralement à une plage d’utilisation de la capacité inférieure de 20 à 30 %.

ReNew Power a annoncé samedi avoir signé un accord d’achat d’électricité (PPA) pour la fourniture d’électricité 24 heures sur 24 (RTC) avec la Solar Energy Corporation of India (Seci).

Afin de fournir de l’électricité à partir du projet RTC de 400 mégawatts (MW) à un taux d’utilisation de 80 %, l’entreprise aura besoin d’environ 900 MW de capacité éolienne et 400 MW de capacité solaire, complétés par un stockage par batterie. ReNew Power mettra en place cette capacité grâce à des parcs éoliens et solaires à travers le Karnataka, le Maharashtra et le Rajasthan, et le coût total du projet est estimé à environ 1,2 milliard de dollars. Les unités de production solaire et éolienne autonomes fonctionnent généralement à une plage d’utilisation de la capacité inférieure de 20 à 30 %.

Comme FE l’a signalé plus tôt, la société avait proposé le tarif le plus bas de 2,90 Rs/unité (pour la première année) pour la capacité de 400 MW lors des enchères inversées tenues en mai 2020 pour le premier appel d’offres d’énergie renouvelable RTC du pays. Bien que le tarif dans le cadre de cet appel d’offres augmentera de 3% par an pendant 15 ans, le tarif actualisé serait d’environ 3,60 Rs/unité, ce qui est inférieur au coût moyen actuel d’achat d’électricité de 3,85 Rs/unité à partir de sources non renouvelables dans le pays. . « Nous sommes ravis de signer cet accord qui nous permet de fournir un produit à valeur ajoutée au réseau électrique et nous offre un avantage concurrentiel pour toutes ces futures offres », a déclaré Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew Power.

Au coût actuel des batteries lithium-ion, le coût d’investissement du projet d’énergie renouvelable peut aller jusqu’à Rs 10-12 crore/MW si les développeurs souhaitent installer un système de stockage pendant quatre heures avec la centrale éolienne ou solaire.

Les centrales solaires et éoliennes autonomes nécessitent normalement un capital d’environ Rs 4-5 crore/MW. Étant donné que l’énergie renouvelable est de nature imprévisible, d’autres sources d’énergie sont nécessaires pour l’équilibrer, ce qui augmente le coût réel de cette énergie, dissuadant les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État d’acheter cette électricité. “Ce PPA est un pas en avant significatif non seulement pour atteindre l’objectif de 175 GW d’énergie renouvelable de l’Inde, mais aussi pour inaugurer un régime d’énergie renouvelable distribuable dans le secteur de l’électricité”, a déclaré JN Swain, directeur général de Seci.

