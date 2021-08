ReNew va acquérir deux projets d’une valeur de 2 850 crores de roupies : pour acheter des actifs solaires à Telangana et un projet hydroélectrique dans l’Uttarakhand

L’inclusion de l’hydroélectricité dans le portefeuille du producteur d’énergie éolienne solaire est considérée comme donnant à l’entreprise un accès ferme à une source de stockage d’électricité à faible coût, qui peut servir de sauvegarde pour équilibrer l’intermittence attendue de la production d’électricité renouvelable traditionnelle.

ReNew Power a annoncé mercredi avoir signé deux accords contraignants distincts pour l’acquisition d’un projet hydroélectrique de 99 mégawatts (MW) dans l’Uttarakhand et d’un projet solaire de 260 MW à Telangana. La valeur d’entreprise combinée des acquisitions est d’environ Rs 2 850 crore.

Le projet hydroélectrique de 99 MW Singoli Bhatwari sera acquis à Larsen et Toubro (L&T) pour Rs 985 crore, et l’accord marquera l’incursion de ReNew Power dans le secteur de l’hydroélectricité. L’inclusion de l’hydroélectricité dans le portefeuille du producteur d’énergie éolienne solaire est considérée comme donnant à l’entreprise un accès ferme à une source de stockage d’électricité à faible coût, qui peut servir de sauvegarde pour équilibrer l’intermittence attendue de la production d’électricité renouvelable traditionnelle.

ReNew Power dispose d’une capacité totale d’énergie renouvelable de plus de 10 GW, dont environ 5,6 GW sont actuellement opérationnels. D’ici l’exercice 25, la société a l’intention de détenir 18 GW d’actifs d’énergie renouvelable.

Selon des sources, les actifs solaires de 260 MW de Telangana doivent être acquis auprès d’Acme Solar. La société a récemment signé un accord d’achat d’électricité pour la fourniture d’électricité 24 heures sur 24 (RTC) avec la Solar Energy Corporation of India. Afin de fournir de l’électricité à partir du projet RTC de 400 MW à un taux d’utilisation de 80%, ReNew Power mettra en place environ 900 MW de capacité éolienne et 400 MW de capacité solaire, complétés par un stockage par batterie, pour un coût global du projet estimé à environ 1,2 milliard de dollars. .

“Nous pensons que l’acquisition de ces actifs devrait générer un rendement attractif dans notre fourchette cible et est la preuve que ReNew est particulièrement bien placé pour être un grand bénéficiaire de la consolidation des actifs d’énergie renouvelable en Inde”, Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew Power, a déclaré. La cession de l’actif hydroélectrique par L&T est conforme au programme déclaré de l’entreprise de cession des actifs non essentiels. « Cela représente notre effort stratégique pour nous concentrer davantage sur nos forces principales et quitter les autres pour devenir une organisation plus légère en termes d’actifs », a déclaré DK Sen, directeur à plein temps de L&T.

Jetant les bases de son introduction en bourse aux États-Unis, ReNew Power a conclu un accord avec RMG Acquisition Corporation II (RMG II), qui est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Après la clôture prévue de la transaction au troisième trimestre 2021, ReNew sera coté au Nasdaq.

