Renforcement des capacités: dans de nombreuses villes, comme Delhi, les installations géantes doivent redémarrer

Delhi connaît de nouveaux sommets en ce qui concerne les cas de Covid.

Alors qu’un verrouillage dans le Maharashtra semble de plus en plus une certitude, celui de Delhi ne peut pas non plus être exclu. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré qu’il n’était pas en faveur d’un verrouillage, mais si l’infrastructure hospitalière de la ville s’effondre, il n’aura d’autre choix que de fermer la ville. En effet, avec des cas s’élevant à 13 500 dans la capitale lundi, la ville ne compte que 249 lits de soins intensifs équipés de ventilateurs, contre 376 il y a même une semaine et seuls 66 d’entre eux sont dans des hôpitaux privés. Il y a, bien sûr, peu de doute que, comme d’autres parties du pays, Delhi connaît de nouveaux sommets en ce qui concerne les cas de Covid.

Mais gardez à l’esprit que la moyenne quotidienne des nouveaux cas dans la capitale était d’environ 7 300 la deuxième semaine de novembre et est passée à 8 600 le 12 novembre; alors que le pic actuel est nettement plus élevé, il n’est pas plusieurs fois plus élevé que ce qui a été connu précédemment. Lorsque les cas ont atteint leur apogée l’année dernière, avec le Centre, Delhi a mis en place des installations géantes dans, par exemple, les locaux de Radha Saomi Satsang Beas à Chhatarpur; les Chemins de fer ont également décidé de convertir les autocars en centres d’isolement et en ont gardé 500 – sur un total de 5 000 à travers le pays – dans la gare d’Anand Vihar.

Au fur et à mesure que le nombre de cas diminuait, bon nombre de ces installations géantes ont été liquidées. Malheureusement, bien que les cas aient recommencé à augmenter il y a environ un mois, le même renforcement de la capacité hospitalière / d’isolement que la dernière fois n’a pas eu lieu. Outre les relations tendues entre le Centre et le gouvernement de l’AAP, le fait que les principaux dirigeants centraux aient également fait campagne – et élaboré des stratégies – pour diverses élections d’État aurait également été un facteur de la lenteur de la réponse.

Ce n’est pas non plus seulement Delhi. Comme la lettre du ministère de la Santé aux différents gouvernements des États, il existe également d’énormes contraintes de capacité ailleurs. Il n’y a pas de lits de soins intensifs ni même de lits d’isolement avec assistance en oxygène à Ahmednagar et Nandurbar (il n’y a pas de ventilateurs de rechange ici non plus) dans le Maharashtra. Huit des 10 districts du Chhattisgarh n’ont pas de lits de soins intensifs disponibles et deux n’ont pas non plus de ventilateur.

Le Centre et les États doivent travailler ensemble sur la manière de résoudre ces problèmes car, outre le manque de fonds, les États peuvent également avoir besoin d’un autre type d’aide, comme amener les forces armées à mettre en place des hôpitaux de campagne. Tout aussi problématique, la présence de souches nouvelles et plus infectieuses mise à part, la classe politique n’a montré aucune hésitation à organiser des rassemblements pour des lakhs de personnes ou à approuver des festivals comme le Kumbh où la plupart des participants ne portent pas de masques (même s’ils le font, ils sont tellement proches les uns des autres). Cela tourne en dérision le comportement approprié à Covid que les politiciens attendent des citoyens qu’ils observent. Alors que le pays observe Tika Utsav, pour essayer de faire vacciner autant de 45 ans et plus, les foules grouillantes lors des rassemblements électoraux et le Kumbh et d’autres festivals comme Baisakhi donnent l’impression que c’est Covid Utsav.

