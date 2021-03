Renforcement des PME grâce à la politique commerciale extérieure: un programme de veille commerciale sous FTP élargira les marchés pour les PME

Pour résumer, le déficit d’information est une bifurcation pour l’internationalisation des MPME indiennes.

Par Anjali Tandon

Un aspect clé de la croissance des MPME (micro, petites et moyennes entreprises) est l’amélioration de l’accès aux marchés. Ceci, à son tour, dépend des informations sur le marché, qui sont très limitées en raison du faible niveau de sensibilisation. La criticité du défi de l’information est évidente dans une proportion élevée d’entreprises de grande taille (42%) qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour accéder à l’information et aux avantages dans le cadre des programmes liés à Covid-19 pour les MPME annoncés par leurs gouvernements respectifs.

Dans l’enquête menée par le Centre du commerce international, la proportion de moyennes, petites et microentreprises ayant des rapports difficiles était encore plus élevée, à 51%, 60% et 60%, respectivement. À la lumière de ces réponses, il peut être normal de s’attendre à des contraintes encore plus sévères dans les relations avec les partenaires internationaux. En conséquence, leur participation au commerce reste excessivement faible, ce qui contribue également à la sous-utilisation des accords de libre-échange existants.

En règle générale, les MPME sont caractérisées par de faibles économies d’exploitation, ce qui réduit leur profit par unité, ce qui laisse peu de place pour faire face aux dépenses liées au développement d’une expertise en réseau. En l’absence d’une expertise interne et du manque de ressources pour payer les services de conseil, ils sont souvent confrontés à des problèmes lorsqu’ils s’aventurent sur de nouveaux marchés. Seule une fraction des PME font du commerce international, dont près de la moitié trouvent difficile de vendre à l’étranger, selon l’enquête sur l’avenir des entreprises. Le «manque de contacts commerciaux» et le «manque d’informations sur le marché» ont été cités comme les deux facteurs les plus importants.

Le déficit de connaissances sur les normes pertinentes est encore aggravé en raison de la méconnaissance des « impératifs commerciaux éthiques » qui imposent une charge de conformité supplémentaire par le biais d’exigences telles que celles liées au (ne pas se livrer) au travail des enfants, au respect des heures de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs, salaires et environnement. Par exemple, la convergence sur les normes du travail est une condition préalable à la reprise des pourparlers de négociation sur l’accord d’investissement et de commerce indo-européen fondé sur le conseil d’administration.

Même si ces informations sont disponibles en ligne sur les portails gouvernementaux et accessibles via la navigation sur le Web; les barrières linguistiques et la nature juridique et technique du texte réduisent l’utilité et l’efficacité. Ces questions sont complexes et souvent des connaissances limitées / absentes empêchent les MPME de participer au commerce.

Un autre problème potentiel, en particulier dans les situations de type pandémique, est la nécessité de relancer la demande grâce à des informations en temps réel sur les tendances de la demande mondiale. Ceci est particulièrement important pour les PME, car elles risquent d’être laissées pour compte avec de faibles niveaux de numérisation.

Dans d’autres pays, la participation des PME au commerce extérieur a été améliorée et renforcée grâce à des interventions ciblées. En Europe, les petites et les grandes économies reconnaissent la nécessité d’internationaliser les PME tout en étant compétitives sur le plan international. Les instruments publics ont été conçus pour leur pénétration expansive à l’exportation. À titre d’exemple, au Danemark, une économie de petite taille, des instruments publics sont utilisés pour l’encadrement des exportations.

Le programme VITUS fait partie des meilleures pratiques. Il soutient certaines PME ayant un potentiel et la volonté d’acquérir une commande à l’exportation sur un marché cible dans un délai stipulé de 12 mois. Dans une grande économie comme l’Allemagne, la connaissance du marché et le marketing de localisation sont importants. Le réseau de marché est développé avec le soutien des missions étrangères allemandes à l’étranger. En Espagne, qui a des affinités traditionnelles avec d’autres régions, de nouveaux marchés sont abordés dans le cadre du programme IMPACT + et les marchés existants sont renforcés dans le cadre du programme NEXT.

Souvent, une expertise personnalisée est fournie moyennant des frais pour garantir que l’exportateur reste déterminé à exporter à l’avenir. En ce qui concerne l’Est, les PME de Corée du Sud ont été renforcées grâce à la fourniture d’informations sur le marché mondial, au marketing, aux études de marché, au conseil en stratégie et au développement de marques mondiales. Une stratégie d’exportation mise en œuvre par des instruments publics est commune dans tous les cas.

De même, en Inde, l’élargissement de l’objet de la future politique nationale de commerce extérieur (FTP) pour y inclure un programme d’information contribuera grandement à offrir une exposition aux PME non commerciales par le biais d’un mécanisme consultatif pour leurs questions liées au commerce. Le format peut varier de l’organisation d’ateliers de sensibilisation périodiques, à la réponse à des requêtes sur une plateforme en ligne ou à l’organisation d’expositions. Des sessions interactives aideront à renforcer la confiance.

Pour résumer, le déficit d’information est une bifurcation pour l’internationalisation des MPME indiennes. Un programme de veille commerciale et de réseau intégré dans le FTP élargira les marchés pour les PME en herbe tout en renforçant les exportateurs existants. Une telle politique est également conforme à nos obligations dans le cadre de l’OMC en raison de sa nature non commerciale.

L’auteur est professeur agrégé, Institute for Studies in Industrial Development, Delhi