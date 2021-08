Renforcement des synergies bilatérales : accord diplomatique de Blinkens avec l’Inde et le Koweït

Si l’administration Biden ne parvient pas à contrôler l’agression de la Chine et perd le contrôle de l’Afghanistan, cela peut affaiblir les enjeux américains dans la région de l’Asie du Sud. (Crédit : .)

Par Rachi Randev

La dynamique politique et sécuritaire changeante du paysage sud-asiatique et les préoccupations inquiétantes entourant la belligérance de la Chine dans la région, combinées à un effondrement inévitablement possible du gouvernement afghan, sont devenues un dilemme pour l’administration Biden. Les États-Unis comprennent qu’à ce stade, il est important de renforcer les partenariats avec ses alliés et de travailler ensemble sur des priorités communes. Par conséquent, l’Inde et le Koweït sont importants pour que les États-Unis poursuivent leurs intérêts et assurent leur emprise dans la région. La visite du secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken était une tentative d’accord diplomatique pour consolider ses relations bilatérales avec les deux pays.

La visite de Blinken en Inde : priorités et difficultés

Cette visite en Inde était l’effort de l’administration Biden pour étendre le partenariat bilatéral fort et croissant entre deux démocraties, en reconnaissant l’importance géopolitique stratégique de l’Inde en tant que puissance mondiale de premier plan et en tant que partenaire clé des États-Unis dans la région. Quatre priorités importantes sont restées. essentiel à cette visite diplomatique.

Une réponse et une coopération coordonnées au Covid-19

L’Inde et les États-Unis sont engagés dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19, tant au niveau bilatéral qu’à travers le partenariat vaccin Quad, qui s’engage à apporter des vaccins efficaces et une structure de distribution de vaccins inoffensive et opérationnelle à travers l’Indo-Pacifique. L’Inde a rencontré une deuxième vague brutale d’infection à Covid-19 qui a surchargé le système de santé du pays et encombré les crématoriums et les cimetières. Dans son heure de besoin, l’Inde a été assistée par de nombreux pays, dont les États-Unis qui avaient fourni 200 millions de dollars pour le secours de Covid-19, et lors de cette visite, Blinken a promis un soutien financier supplémentaire de 25 millions de dollars à l’Inde de la part du Biden. l’administration pour intensifier les efforts de vaccination, renforcer la logistique de la chaîne d’approvisionnement, former davantage de travailleurs de la santé et mettre en place une stratégie pour lutter contre l’hésitation vaccinale de la population indienne. L’hésitation à la vaccination génère un sérieux défi et s’est produite en raison de la lenteur des vaccinations entraînant des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement tels que la pénurie de vaccins, le manque d’infrastructures adéquates, de logistique et d’accès injuste aux vaccins, et les croyances mal placées du public dans l’efficacité de la vaccination.

Les difficultés et les implications de la pandémie de Covid-19 auxquelles les deux pays sont confrontés sont restées une priorité absolue dans les discussions. Cependant, il n’y avait pas de clarté certaine sur la question de l’indemnisation qui a suspendu les dons de vaccins à l’Inde. Les problèmes de transport et de stockage spécifiques à la température associés aux vaccins américains sont un problème et obligent le gouvernement indien à signer une décharge de responsabilité, ce qui peut permettre aux sociétés pharmaceutiques américaines d’utiliser l’indemnisation comme moyen de protection juridique en cas de défaillance de la chaîne du froid. et les dysfonctionnements du stockage et du transport en Inde. Au cours du discours sur la vaccination, S. Jaishankar a fait allusion au fait que la sphère de la fabrication de vaccins est un espace où les choses changent sans cesse et a assuré que l’Inde et les États-Unis continueront de travailler ensemble pour augmenter la production pour les fournitures nationales et mondiales de vaccins.

Le dilemme afghan

Limiter la montée de la coopération entre la Chine et le Covid-19 a été une préoccupation partagée et un élan décisif pour un partenariat stratégique et diplomatique indo-américain en évolution, mais ces derniers mois, la question d’un Afghanistan déstabilisé a pris le pas. Les intérêts indiens et américains s’alignent à plusieurs niveaux, mais ils diffèrent sur l’Afghanistan. Pendant vingt ans, les deux pays ont partagé un intérêt commun à tenir les talibans à distance et même si l’administration Biden partage toujours la même préoccupation, ses priorités ont changé et il est clair qu’après leur retrait, les États-Unis ne seront plus dans la même situation. position de pouvoir et d’influence pour soutenir le gouvernement afghan dans sa lutte avec les extrémistes radicaux pour maintenir la paix et la démocratie dans la région. Les appréhensions de l’Inde concernant le retrait compte tenu de sa proximité géographique avec l’Afghanistan et la crainte d’un réalignement du Pakistan avec les talibans en l’absence de présence militaire américaine en font un investissement et un partenaire crédible important pour les États-Unis dans le maintien de la stabilité et des progrès dans la région après sa sortie. . Les deux pays croient aux idéaux de démocratie et à la volonté démocratique du gouvernement afghan et ont massivement investi dans la région.

Pendant deux décennies, les États-Unis ont épuisé leurs ressources financières et ont fourni un soutien militaire au sol ardent pour combattre les talibans afin de maintenir la stabilité dans la région. L’Inde, quant à elle, n’avait pas de troupes sur le terrain mais a tout de même fourni du matériel militaire et une formation opérationnelle aux forces afghanes et a même apporté une aide financière substantielle à l’Afghanistan. Antony Blinken a souligné qu’une présence et une réponse militaires continues ne peuvent pas être une solution pour résoudre le conflit dans la région et que l’Inde et les États-Unis doivent continuer à travailler en tandem, pour soutenir les acquis du peuple afghan et soutenir la stabilité régionale après le retrait des forces de la coalition du pays. Il a également assuré au gouvernement indien que même après le retrait de l’armée, les États-Unis resteront engagés dans la région et déterminés à résoudre le conflit en Afghanistan. Au milieu de tous ces changements de priorités, l’Inde est à un endroit où elle doit équilibrer l’agression chinoise dans l’Indo-Pacifique et faire face à la possibilité que le Pakistan tombe dans les griffes d’un taliban réémergent, ce qui peut transformer l’Inde en un jeu -changeur dans la région.

La construction indo-pacifique et QUAD

En regardant l’ordre mondial actuel et les développements, l’avenir de Quad semble prometteur, mais avec l’agression chinoise croissante dans la région asiatique et l’instabilité politique en Afghanistan, l’avenir peut être très imprévisible. L’Indo-Pacifique en tant que région et les nations Quad devraient se soutenir mutuellement en cette période de besoin au milieu de la pandémie et réduire l’escalade potentielle de la marée noire radicale et extrémiste près de l’Inde. Le changement des priorités américaines de l’Afghanistan à l’Indo-Pacifique peut être considéré comme une démonstration significative d’engagement envers la région et une assurance d’allégeance aux impératifs économiques, structurels et militaires de Quad pour développer une directive multipolaire dans la région qui est libre de la Chine agression et domination. Le soutien américain à l’Inde vient également des valeurs partagées de démocratie et d’idéologie libérale et du fait que les autres pays d’Asie du Sud-Est ne sont pas des démocraties ou sont économiquement et militairement incapables de résister à la belligérance de la Chine. Quad est un confluent de quatre grandes nations du monde et de deux mers et l’Inde détient une pièce vitale dans un puzzle géopolitique pour l’expansion et le progrès des intérêts des États-Unis afin qu’elle puisse prôner un Indo-Pacifique libre et ouvert, pour dont la progression de Quad est essentielle pour assurer la sécurité maritime, sauvegarder la liberté de navigation et la connectivité territoriale dans la région.

Droits de l’homme et liberté démocratique

Depuis que le président Biden a franchi une barrière substantielle et a donné l’exemple d’inclusivité raciale en choisissant une femme de couleur comme colistière et candidate à la vice-présidence, il y a eu une curiosité croissante sur ses opinions sur les décisions et les politiques du gouvernement Modi et sa position sur la situation au Cachemire, le projet de loi CAA-NRC et la protestation des agriculteurs. La visite de Blinken a été l’occasion de comprendre la position de l’administration Biden sur les questions des droits de l’homme et de la liberté démocratique, car au cours des deux dernières années, les États-Unis et l’Inde ont été témoins de dissidence et de désordre qui ont remis en cause la dynamique interne de la société, de la culture et les aspects politiques de ces démocraties. Au cours de sa discussion avec les membres de la société civile, Blinken a fait remarquer que l’administration Biden estime que tout le monde mérite d’avoir une voix dans son gouvernement, d’être traité avec respect, peu importe qui il est, et l’Inde et les États-Unis en tant que démocraties sont un «travail en cours et devraient donc continuer à se serrer les coudes pour se renforcer et se soutenir mutuellement à l’heure de l’escalade des menaces mondiales contre la démocratie et la liberté internationale.

Visite de Blinken au Koweït : renforcement des relations diplomatiques et de la coopération

La visite d’Antony Blinken au Koweït avait pour but de souligner l’importance de 60 ans de relations diplomatiques que les deux pays ont partagées depuis que le Koweït est devenu une nation indépendante. Le Koweït est un allié fiable des États-Unis dans cette région turbulente depuis 1991, lorsque les États-Unis ont dirigé une coalition de nations pour aider le Koweït à se libérer de l’occupation irakienne de Saddam Hussein, redonnant ainsi aux Koweïtiens leur légitimité. Au cours des années qui ont suivi, le partenariat entre les deux pays s’est encore renforcé alors qu’ils s’efforçaient de faire progresser la sécurité régionale à travers le Moyen-Orient et actuellement le Koweït accueille plus de 13 000 soldats américains à la base du camp Arifjan, qui est situé dans le sud de la ville de Koweït.

Avec le retrait imminent des troupes américaines d’Afghanistan, l’administration Biden subit une pression considérable concernant l’évacuation des civils afghans, en particulier des traducteurs, des employés de l’ambassade américaine et d’autres demandeurs de visa d’immigrant spécial, qui pendant deux décennies ont aidé et aidé les forces américaines et sont maintenant au risque de subir les représailles des talibans. Les États-Unis se sont engagés à aider ces personnes, et pour cela, le président Biden a annoncé « l’opération Allies Refuge », qui est une opération militaire en cours pour transporter par avion ces civils afghans à risque sélectionnés et leurs familles et les réinstaller. La visite de Blinken au Koweït était une tentative de coopération entre les alliés avec une prière d’aider et d’accueillir ces Afghans et leurs familles et compte tenu de leur histoire de camaraderie, ce n’est pas une grande demande.

Si l’administration Biden ne parvient pas à contrôler l’agression de la Chine et perd le contrôle de l’Afghanistan, cela peut affaiblir les enjeux américains dans la région de l’Asie du Sud. L’Inde est une puissance émergente de premier plan et le Koweït est l’un des principaux pays producteurs de pétrole de la région, et étant donné la proximité géographique de l’Inde avec la Chine et du Koweït avec l’Afghanistan, ils sont tous deux essentiels aux États-Unis et ces deux pays peuvent gagner un beaucoup avec ce partenariat.

