Renforcer la capacité de l’État: il s’agit d’un impératif si les fonds budgétisés doivent être utilisés efficacement pour stimuler la croissance

L’instauration de la capacité de l’État doit être au cœur du plan de croissance de l’Inde pour les prochaines décennies si les intentions budgétaires doivent se traduire par une action politique efficace.

Par Vibhav Mariwala & Kadambari Shah

Le budget de l’Union de cette année a été félicité pour son approche visant à aider l’Inde à se remettre de la pandémie de Covid-19 et de la crise économique qui a suivi. Cependant, alors que le Centre a promis une relance économique, les dépenses du gouvernement sans se préoccuper du renforcement des capacités adéquates de l’État pour utiliser efficacement ces fonds n’atteindront sans doute pas l’impact souhaité. Nous nous référons à la capacité de l’État comme étant la capacité de l’État à subvenir aux besoins de ses citoyens.

Au cours du budget 2020, il a été signalé que le Centre n’avait pas dépensé 34,9% des fonds alloués au cours de l’exercice précédent; le montant moyen des fonds non dépensés est généralement plus élevé au niveau des États et au niveau local. En outre, les allocations gouvernementales ne sont souvent pas alignées sur les dépenses réelles, c’est-à-dire qu’il existe un décalage entre les allocations budgétaires et les résultats de développement associés à ces dépenses budgétaires.

Par exemple, le Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), le programme phare de logement abordable du ministère du Logement. En 2020, le programme a reçu une augmentation de 8% plus, jusqu’à Rs 27 500 crore contre Rs 25 328 crore l’année précédente. En 2015, le PMAY, combiné à la Mission Smart Cities et à la Mission Atal pour le Rajeunissement et la Transformation Urbaine (AMRUT), a été institué pour donner un coup de fouet à la croissance urbaine et à la qualité de vie dans les villes. Cependant, en 2019, au plus 20% des dotations centrales pour ces trois régimes avaient été utilisées. Les objectifs de ces programmes ont pris du retard sur le calendrier; il semble y avoir un décalage entre les affectations de financement et les résultats. Il ne s’agit pas de généraliser et de dire que tous les programmes sont peu performants; presque chaque année, le MGNREGA dépense pratiquement tout l’argent qui lui est alloué et les résultats sont évidents avec les ménages ruraux qui réclament des allocations d’emploi, ce qui indique une forte demande pour l’initiative.

S’il existe plusieurs raisons à la sous-utilisation, le manque de capacité de l’État est un facteur important. Dans un article récent intitulé « Pourquoi l’État indien échoue et réussit-il à la fois? », Le politologue Devesh Kapur étudie pourquoi l’État indien réussit dans certains cas, comme dans l’exécution d’élections, mais est incapable de remplir les fonctions quotidiennes de base, y compris les prestations sociales, enseignement primaire et assainissement. La nature paradoxale de la capacité étatique de l’Inde a dérouté de nombreux spécialistes des sciences sociales.

L’État indien est grand à certains égards, mais petit à d’autres. Par exemple, elle emploie plus de personnes que la population de Singapour et de la Belgique réunies. Mais cela ne représente encore que 2% de la population indienne – et presque tous les départements à tous les niveaux de gouvernement ont des postes vacants qui doivent être pourvus de toute urgence. De 1991 à 2011, l’Inde a ajouté plus d’un milliard de personnes à sa population, mais l’emploi dans la fonction publique pendant cette période a diminué. Il y a déjà une pénurie de bureaucrates; en raison de postes vacants et de la courte durée de l’emploi des fonctionnaires, les progrès à long terme sont entravés. Par exemple, un agent IAS passe en moyenne 16 mois dans une seule affectation. Lorsque ce phénomène est associé à des tâches multiples sur plusieurs portefeuilles, les dépenses budgétaires ne sont pas une tâche facile.

Pour une utilisation efficace des fonds, la capacité de l’État doit être renforcée. Nous présentons trois recommandations politiques clés. Premièrement, pour aider les agents publics à prendre rapidement des décisions éclairées, la qualité et la quantité des données doivent être améliorées. Plusieurs départements gouvernementaux ont leurs propres tableaux de bord, mais ils ne sont pas toujours régulièrement mis à jour et les informations ne se traduisent pas nécessairement par l’élaboration de politiques factuelles. Dans une certaine mesure, de bonnes données peuvent contrer le manque de personnel, à condition que les données soient utilisées efficacement.

Deuxièmement, en plus d’augmenter les embauches latérales, la formation doit être renforcée à tous les niveaux de la bureaucratie. Par exemple, la plateforme iGOT (Integrated Government Online Training) qui a été mise en place pour former les travailleurs de première ligne pendant la pandémie peut être étendue dans le monde post-pandémique pour offrir une formation facile d’accès aux fonctionnaires. Cela peut garantir que les bureaucrates sont évalués plus fréquemment sur leurs capacités et ils peuvent identifier les domaines où une formation et des conseils supplémentaires sont nécessaires. Troisièmement, une plus grande décentralisation des pouvoirs fiscaux aidera les gouvernements locaux, qui sont chargés de la plupart des questions administratives quotidiennes, à réagir rapidement aux situations au lieu de dépendre des seuls transferts centraux.

L’instauration de la capacité de l’État doit être au cœur du plan de croissance de l’Inde pour les prochaines décennies si les intentions budgétaires doivent se traduire par une action politique efficace. La recherche montre une relation positive entre des niveaux élevés de capacité et les résultats de développement d’un pays; l’utilisation efficace des allocations budgétaires grâce à la construction d’un État plus capable peut aider à atteindre ses objectifs de développement et de croissance économique.

(Mariwala et Shah sont respectivement analyste senior et associé senior à IDFC Institute, Mumbai)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.