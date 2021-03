Renforcer la confiance dans la vaccination contre le COVID-19: les données suggèrent les 5 principales préférences vaccinales des Indiens

L’enquête a été menée auprès de 9 pays, dont l’Inde.

Depuis que le coronavirus a éclaté l’année dernière, beaucoup ont mis leurs espoirs dans le développement de vaccins. Cependant, à un moment où les vaccins sont arrivés, beaucoup sont sceptiques quant à se faire vacciner car ils ne font pas totalement confiance aux vaccinations ou s’inquiètent des effets secondaires. Afin de cartographier cette confiance, une société britannique d’études de marché et d’analyse de données YouGov a mené une enquête à travers les pays et a fourni des informations intéressantes. Certes, l’enquête a été menée auprès de 9 pays dont l’Inde, le Mexique, le Brésil, le Vietnam, les Philippines, l’Argentine, l’Algérie, la Serbie et les Emirats Arabes Unis. Ces pays représentent collectivement plus de 2 milliards de personnes, soit plus de 25% de la population mondiale.

Selon l’enquête, il a été constaté que 54% du total des répondants font confiance à la Russie pour produire un vaccin – Spoutnik V pour l’inoculation contre le nouveau coronavirus. «La Russie s’est imposée comme le pays producteur de vaccins le plus fiable, aux côtés des États-Unis et en laissant le Royaume-Uni derrière, lorsqu’on lui a demandé de choisir les 3 pays auxquels ils faisaient le plus confiance pour produire un vaccin», lit-on dans l’enquête.

Maintenant, cela signifie que même en Inde, de nombreuses personnes font confiance au vaccin russe. L’enquête intervient à un moment où l’Inde elle-même a lancé une campagne de vaccination qui comprend l’inoculation d’un vaccin indégène – Covaxin. À ce sujet, Kirill Dmitriev, PDG du Fonds d’investissement direct russe, a déclaré que le développement du vaccin russe avait reçu une bonne réponse, en particulier pour les Indiens dans l’enquête. Le vaccin est également le vaccin le plus reconnaissable en Inde après Pfizer et AstraZeneca. « En outre, le fait que l’Inde soit en train de devenir le centre de fabrication le plus important pour Spoutnik V a encore renforcé la confiance de la population du pays dans le vaccin russe », a déclaré Dmitriev.

Lire aussi: COVID-19: Alors que la situation s’aggrave, le Centre demande de vacciner les personnes de plus de 45 ans en deux semaines

Pendant ce temps, tous les répondants à l’enquête ont montré qu’ils préféreraient un vaccin Pfizer / BioNTech suivi de Sputnik V, SinoVac, SinoPharm, AstraZeneca / Université d’Oxford et Moderna.

Lisez aussi: La situation du coronavirus passe de mal en pis, tout le pays à risque: Centre

Dans un rapport publié par FE Online, le Dr Gagandeep Kang, scientifique médical indien et professeur au Christian Medical College, Vellore a souligné que les vaccins sont le seul moyen de défense disponible actuellement et que les vaccins actuels sont suffisamment bons pour obtenir la meilleure protection. . Cependant, Keshav Desiraju, ancien secrétaire à la santé de l’Inde et expert de la santé a souligné qu’il existe encore des défis concernant la question de l’hésitation à la vaccination. Il existe également de nombreux problèmes liés à l’infrastructure de distribution des vaccins, qu’il s’agisse de la préparation du personnel, des chaînes du froid et / ou de la nécessité de vacciner en grand nombre, comme dans le cas de l’Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.