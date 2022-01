Renforcer la résilience : cinq tendances qui définissent les entreprises prêtes pour l’avenir

En 2022, les entreprises devront reconfigurer rapidement leurs structures et capacités commerciales basées sur les nouvelles technologies



Par Puneet Gupta

La capacité d’une organisation à accéder aux données pertinentes de manière sécurisée et exploitable est devenue aussi importante que ses flux de trésorerie, son bilan ou sa stratégie de part de marché, et d’autres indicateurs traditionnels de performance commerciale. La performance d’une entreprise est de plus en plus définie par sa capacité à offrir des expériences individuelles et personnalisées. Ceux qui y parviennent le mieux avec une approche axée sur le client se verront prospérer dans la nouvelle normalité. Cela signifie également que les entreprises devront reconfigurer rapidement leurs structures et capacités commerciales en fonction des nouvelles technologies. À long terme, cela les aidera à répondre aux futurs besoins des clients et des employés avec adaptabilité, créativité et résilience.

Les innovations informatiques redéfinissant le lieu de travail et les lieux de travail hybrides continuant à prendre de l’ampleur, les organisations expérimenteront davantage les solutions définies par logiciel telles que l’infrastructure de bureau virtuel (VDI). Il y aura une demande accrue d’infrastructure en tant que service et d’autres services hybrides multi-cloud.

Les tendances suivantes différencieront les entreprises prêtes pour l’avenir des organisations traditionnelles en 2022 :

Plateformes cloud natives : les grandes entreprises s’éloigneront résolument d’une approche lift-and-shift vers le cloud et adopteront plutôt les technologies cloud natives. Après avoir observé les industries haut de gamme des hyperscalers dans tous les secteurs verticaux, les entreprises accéléreront leur migration vers des applications à l’échelle du cloud pour relever leurs défis concurrentiels.

Confidentialité et sécurité des données : si les données sont un véritable atout, peuvent-elles être sécurisées, assurées et classées en termes de valeur et/ou d’utilisation ? Comment quantifier et valoriser cet actif au bilan ? L’économie des données sera la science qui aidera les entreprises à définir leur expertise dans la collecte, le stockage, le déploiement et l’utilisation de ces données. L’importance croissante des données fera également de la sécurité et de la fiabilité des données des priorités aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs.

5G : Nous voyons de plus en plus d’acteurs de l’industrie technologique et du monde des affaires investir dans la création d’environnements informatiques de pointe pour prendre en charge l’IoT piloté par l’IA. Les progrès qu’il apportera, des voitures autonomes aux villes intelligentes, en passant par les soins de santé connectés et l’IoT industriel, révolutionneront véritablement tous les secteurs et ouvriront de nouvelles voies pour les entreprises dans toutes les régions. La 5G, avec sa connectivité de machine à machine, entraînera une augmentation exponentielle des données. La façon dont les entreprises exploitent ces données est ce qui définira leur succès futur.

L’essor de la technologie durable en Inde : en 2022, la demande de services liés au développement durable alimentés par la périphérie et l’IoT augmentera dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources. Les cas d’utilisation de technologies comme celle-ci seront la surveillance environnementale, la gestion des ressources et les processus de chaîne d’approvisionnement.

L’IA au service de la gestion intelligente des données : les données sont aussi bonnes que les systèmes d’IA utilisés pour les gérer, les réguler et les exploiter pour obtenir des informations. Le travail que de nombreuses organisations ont poursuivi en 2021 avec de nouveaux cas d’utilisation de l’IA continuera de s’étendre à mesure que les entreprises réaliseront le pouvoir que l’IA peut détenir pour résoudre les problèmes mieux, plus rapidement et à grande échelle.

Alors que Covid-19 continue de présenter de nouveaux défis pour les professionnels de l’informatique dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises travaillant toujours à domicile, nous pouvons nous attendre à ce que ces tendances se poursuivent en 2022 et bien au-delà, alors que l’économie mondiale s’installe dans des changements qui peuvent effectivement devenir permanents.

L’auteur est directeur général et vice-président, Inde/Saarc, NetApp

