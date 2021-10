Renforcer la sécurité de l’eau : la conservation des eaux souterraines est essentielle ; pour cela, MSP repenser nécessaire

Le tableau de bord d’ABY montre que les dépenses par rapport aux objectifs fixés sous différentes rubriques, ainsi que le déblocage des fonds, ont été alarmants pour l’année passée comme pour l’année en cours.

La gestion de l’eau, la conservation et l’accès à l’eau potable figurent parmi les priorités du Centre. En effet, le Premier ministre Narendra Modi a évoqué la nécessité de se concentrer sur la sécurité de l’eau à long terme lors du récent lancement de l’application Jal Jeevan Mission. Un objectif clé de la sécurité de l’eau en Inde doit être l’utilisation, la reconstitution et la conservation rationnelles des eaux souterraines. cela a probablement empiré au fil des ans.

L’utilisation des eaux souterraines de l’Inde dépasse celle de la Chine et des États-Unis réunis : plus d’un tiers de la population du pays vit dans des zones de stress hydrique, et ce nombre devrait augmenter. La disponibilité de l’eau par habitant dans le pays était tombée à un peu moins d’un tiers des niveaux de 1950 en 2011, à la fois en raison de l’augmentation de la population et de l’utilisation non durable croissante, et elle devrait tomber à un quart au cours des 20 prochaines années.

Une grande partie de ce problème peut être attribuée à l’agriculture. L’augmentation rapide de l’irrigation par puits tubulaires et de la superficie consacrée aux cultures énergivores comme la canne à sucre et le paddy – et cela est dû, dans une large mesure, à des politiques erronées telles que les marchés publics dirigés par le MSP et la fixation des prix de la canne par le gouvernement – a laissé l’Inde dans une situation critique. détresse des eaux souterraines.

En effet, l’agriculture, comme ce journal l’a souligné à plusieurs reprises, représente 78% de toute l’eau douce utilisée chaque année dans le pays, 64% de cette part provenant des eaux souterraines. À cette fin, le gouvernement, à la fois le Centre et les États, doit agir rapidement sur la conservation des eaux souterraines si Jal Se Jeevan et d’autres programmes phares d’accès à l’eau doivent être un succès.

L’Atal Bahujal Yojana (ABY), par le ministère Jal Shakti lancé en 2019, est le programme de conservation phare, mais certains experts pensent que le modèle proposé pourrait prendre des décennies à être mis en œuvre dans tout le pays – et cela ressort clairement des projections de disponibilité en eau. que l’Inde n’a pas ce genre de temps. Le tableau de bord d’ABY montre que les dépenses par rapport aux objectifs fixés sous différentes rubriques, ainsi que le déblocage des fonds, ont été alarmants pour l’année passée comme pour l’année en cours.

Alors que le Centre doit intensifier ses efforts, les États doivent également se ressaisir si la conservation des eaux souterraines doit atteindre des objectifs significatifs. Beaucoup parlent d’imposer des limites de prélèvement, et à cette fin, la Politique nationale de l’eau 2020 – qui a des stratégies et des délais spécifiques contrairement aux itérations précédentes – donne la « plus haute priorité à [groundwater] gouvernance et gestion » à travers une approche de « Gestion participative des eaux souterraines (PGWM) », écrit Mihir Shah, le président du comité qui a soumis le rapport NWP 2020, dans Business Standard.

En outre, le gouvernement doit cesser d’encourager (via les achats dirigés par le MSP, les PAS/FRP) la culture de cultures à forte intensité d’eau ; la diversification des cultures est une étape cruciale dans cette direction, et que le PM-AASHA 2018 (Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan) propose jusqu’à 40% d’achat de cultures moins gourmandes en eau (mils, nutriments) si celles-ci sont intégrées avec succès dans le PDS .

Quelques autres aspects doivent être abordés. La tarification de l’eau, les données actualisées sur l’utilisation/la disponibilité/l’épuisement, etc., nécessitent également une attention politique si les efforts de conservation doivent mener de manière fructueuse à un accès accru et à la sécurité de l’eau.

