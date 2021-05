Renforcer les effectifs de la santé: l’Inde face à une autre crise!

Dans le même temps, les États devront faire ce que beaucoup ont fait l’année dernière: inviter des médecins et des infirmières à la retraite à rejoindre à nouveau le personnel de santé pour des honoraires et d’autres incitations.

Le reportage actuel sur la crise des soins de santé provoquée par la deuxième poussée de Covid-19 en Inde s’est concentré sur les infrastructures de santé et l’approvisionnement en matériaux surchargés – des hôpitaux à court de lits et d’oxygène aux pénuries de médicaments essentiels. Le Dr Devi Shetty de Narayana Hrudalaya, dont les prescriptions politiques ont été recherchées par différents gouvernements, voit venir une autre crise – une pénurie de soins de santé nécessaires – qui aggraverait la situation actuelle en cas de mesures urgentes, dont certaines ont recommandé Shetty dans un article de The Les temps de l’Inde ne sont pas pris.

Gardez à l’esprit que l’Inde, même dans un contexte non pandémique, présente des carences en personnel de santé, récemment mises en évidence par les statistiques de la santé rurale. Shetty avertit qu’avec le taux de positivité susceptible de rester à 25-30% pendant les 3-4 prochains mois, et avec l’hypothèse éclairée que pour chaque patient enregistré comme positif, cinq cas positifs ne sont pas signalés – même un scénario dans lequel 5% des patients ayant besoin d’un soutien en USI pendant 10 jours pourraient mettre à genoux les soins intensifs dans le pays étant donné que la capacité totale des soins intensifs du pays est inférieure à un lakh et qu’il n’y a tout simplement pas assez d’intensivistes pour prendre en charge cette situation potentielle.

Shetty recommande de modifier la réglementation pour permettre aux infirmières et autres étudiants paramédicaux qui ont terminé leur formation et qui attendent de passer leurs examens finaux – près de 2,2 lakh de tels étudiants en sciences infirmières sont là dans le pays – et 25000 perspectives de spécialistes (médecins qui sont sur le point de finissant leur formation spécialisée en médecine / chirurgie) à être mobilisés pour un travail de Covid ICU pendant un an. Le gouvernement peut les inciter à cet égard en les dispensant de se présenter aux examens de qualification et en leur donnant la préférence pour un emploi gouvernemental à l’avenir.

La même chose peut être faite pour les diplômés en médecine qui cherchent à suivre des cours PG – l’incitation peut être des points de grâce lorsqu’ils passent le test national d’éligibilité qui est une condition préalable à l’admission PG. Offrir une reconnaissance à des certifications spécialisées jusqu’ici non reconnues (par les autorités indiennes) peut renforcer encore les effectifs du personnel de santé. Dans le même temps, les États devront faire ce que beaucoup ont fait l’année dernière: inviter des médecins et des infirmières à la retraite à rejoindre à nouveau le personnel de santé pour des honoraires et d’autres incitations.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.