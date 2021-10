Renforcer les efforts de nutrition : non seulement l’indice de la faim, les données du NFHS indiquent également la malnutrition

Le fait est que, malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement pour fournir des céréales vivrières subventionnées et une grosse facture de subventions alimentaires, la qualité de la nourriture consommée par une grande partie de la population est inférieure aux normes.

L’indice de la faim dans le monde (GHI) 2021 classe l’Inde au 101ème rang sur 116 pays, inférieur au Pakistan, au Bangladesh et au Népal. Pire, nous avons glissé de la 94e position l’an dernier. L’indice de sécurité alimentaire mondiale (ISF) 2021 ne nous avait montré que légèrement mieux—71e sur un groupe de 113 pays, mais avec une meilleure performance que le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal et le Bangladesh.

On peut ergoter sur la méthodologie et le processus de collecte de données – les sondages téléphoniques Gallup – et il est possible que le tableau ne soit pas aussi sombre qu’on le prétend. Les experts ont souligné que la taille de la population peut faire une différence, tout comme le montant des ressources disponibles, en particulier l’aide disponible. Cependant, mis à part les comparaisons avec d’autres pays, on peut évaluer la situation sereinement. Le fait est que, malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement pour fournir des céréales vivrières subventionnées et une grosse facture de subventions alimentaires, la qualité de la nourriture consommée par une grande partie de la population est inférieure aux normes.

Le GHI utilise quatre paramètres : la sous-alimentation, l’émaciation et le retard de croissance des enfants et la mortalité infantile. Étant donné que les données ne sont pas comparables à celles de certaines années précédentes, le classement de l’Inde n’a peut-être pas réellement baissé. Cependant, la malnutrition reste endémique dans les foyers défavorisés. Les prix élevés des légumineuses, par exemple, les rendent inabordables. Là encore, les prix élevés des fruits les mettent hors de portée des ménages pauvres, provoquant une carence en vitamines et minéraux ; ceci, associé à des carences en protéines, ralentit la croissance des enfants. En effet, les informations diffusées par le gouvernement ne sont pas rassurantes. Selon l’Enquête nationale sur la santé de la famille 5 (NFHS V), qui porte sur la période 2019-2020, plusieurs États ont en fait fait piètre figure lorsqu’ils sont mesurés par des indicateurs de performance clés, y compris ceux qui sont pris en compte pour le GHI. Par exemple, le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans variait de 22,3 à 46,5 %, et l’émaciation était également répandue dans toutes les régions. Dans l’ensemble, selon le NFHS V, la proportion d’enfants gravement émaciés avait augmenté dans 14 États. Avant cela, la NFHS-4 avait révélé que 38,4% des enfants de moins de cinq ans n’étaient pas assez grands pour leur âge tandis que près de 21% ne pesaient pas autant qu’ils auraient dû. C’était avant COVID, car les données ont été collectées entre la seconde moitié de 2019 et février 2020, et ne prend donc pas en compte l’impact de la pandémie sur la malnutrition.

Le gouvernement a mis en place des programmes de lutte contre la malnutrition et la faim, tels que POSHAN 2.0 et le programme de repas du midi. Cependant, le rythme des progrès a été quelque peu tardif, avec seulement 0,57% du budget alloué au POSHAN ayant été utilisé jusqu’à présent. Cela pourrait être le résultat d’une mauvaise mise en œuvre; il est également possible que plusieurs programmes aient été regroupés et par conséquent aient conduit à un manque de concentration. Il y a eu des compressions budgétaires. Dans le cas du programme de repas de midi, par exemple, le budget pour 2021-22 a alloué environ 11 500 crore alors qu’en 2014-15, la dépense était de 13 215 noyaux. Avec des ressources supplémentaires, les régimes doivent être enrichis de repas plus nutritifs. Nous devons nous efforcer davantage d’atteindre l’objectif plus vaste d’assurer la sécurité alimentaire pour tous.

