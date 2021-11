Renforcez les capacités de la marine indienne ! « Un porte-avions autochtone sur la bonne voie, la Marine obtiendra 170 navires d’ici 2027 »

Répondant à une question des médias, le vice-chef « Dans le PBCM, le budget du deuxième porte-avions autochtone (IAC-II) a été pris en compte. » (Source de la photo : IE)

Le deuxième porte-avions indigène a été budgétisé dans le plan de perspective de capacité maritime (MCPP) de la marine indienne.

Lors d’une interaction avec les médias à New Delhi mardi, le vice-chef d’état-major de la marine SN Ghormade a évoqué l’environnement maritime complexe, car il y a plus d’acteurs impliqués. Répondant à une question des médias, le vice-chef « Dans le PBCM, le budget du deuxième porte-avions autochtone (IAC-II) a été pris en compte. »

IAC contre sous-marins. Un autre IAC requis?

Oui. Selon le vice-amiral Ghormade, « Pour constituer une force équilibrée, des plates-formes telles que des avions de patrouille maritime, des porte-avions ou des sous-marins sont nécessaires. Ils ont tous des capacités différentes et des rôles précis dans les eaux. Dans le nouveau PBCM, tout a été pris en considération lors de l’affectation budgétaire des projets.

Force des navires de la marine indienne

Certains délais ont été modifiés pour le plan de la marine visant à obtenir 170 navires dans ses flottes, car le plan était de les obtenir d’ici 2027. Auparavant, la marine indienne avait prévu d’avoir environ 200 navires, mais il a été révisé à environ 170.

« Le PBCM pour les 15 prochaines années est en cours de révision. Il sera prêt d’ici 2022 et sera conforme au plan décennal de développement intégré des capacités (ICDP) », a déclaré le vice-chef. Ajoutant: « Pour l’intégration des services, l’ICDP est formulé par le Département des affaires militaires (DMA). »

Il répondait à une question relative à la mise en service de la dernière frégate chinoise de type 054A/P par la marine pakistanaise la semaine dernière et à la présence accrue de la marine chinoise dans la région de l’océan Indien.

De combien d’avions la marine indienne a-t-elle besoin ?

Trois est le nombre qui a été le plan de la marine indienne depuis plusieurs années maintenant. Il s’agit de s’assurer qu’il y en a un chacun sur les côtes est et ouest, et le troisième pourrait être en maintenance.

Comme cela a été signalé plus tôt par Financial Express Online, la conception et le développement sont prêts et le projet sera bientôt déployé. Jusqu’à présent, la marine indienne ne possède qu’un seul porte-avions par rapport à la Chine qui est en train de mettre en service son troisième porte-avions.

À l’heure actuelle, la marine indienne exploite l’INS Vikramaditya, qui pèse 45 000 tonnes et est l’amiral russe Gorshkov modifié.

La Marine devrait prendre livraison du premier porte-avions autochtone du pays en avril 2022 et il sera mis en service en août 2022 sous le nom d’INS Vikrant. Il a été construit par l’entreprise publique Cochin Shipyard Limited et pèse 40 000 tonnes.

Technologies émergentes sur IAC-II

Après les drones Sea Guardian, la marine indienne devrait obtenir les EMALS pour IAC-II de General Atomics, basé aux États-Unis.

L’IAC-II est dans une décennie. Cependant, la conception et le développement ont déjà commencé. La marine indienne a sélectionné le système américain de lancement d’avions électromagnétiques General Atomics (EMALS) pour son deuxième porte-avions, IAC II, qui devrait être opérationnel dans une dizaine d’années.

La marine indienne a choisi l’EMALS et la technologie associée d’Advanced Arresting Gear qui est destinée à récupérer les avions à l’atterrissage à bord du porte-avions.

Ces technologies émergentes ont été identifiées en gardant à l’esprit la guerre et les besoins futurs et remplaceront les anciennes technologies. Ces deux technologies ne sont disponibles qu’avec la société basée aux États-Unis et sont déjà à bord du porte-avions à propulsion nucléaire de l’US Navy, Gerald Ford (CVN 78).

L’IAC-II de 65 000 tonnes sera équipé d’une propulsion électrique, considérée comme une solution efficace et économique. La classe Shivalik de la marine indienne utilise déjà la propulsion électrique et possède à son bord les moteurs à turbine à gaz haute puissance GE 2500 LM de US General Electric.

