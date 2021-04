Renforts de l’équipe Contendientes à EXATLON USA

Telemundo Jimmy Veléz, renfort des prétendants

C’est une tradition à Exatlon United States, une fois la compétition avancée, qu’elle reçoit un couple de participants par équipe, ces nouveaux athlètes arrivent en renfort pour apporter un soutien à l’équipe et offrir une vision nouvelle et fraîche de la façon d’atteindre la gloire. à chaque passage et continuez à marquer des points. Wow ce qu’il faut dans cette édition! Surtout avec le nombre d’athlètes blessés.

Contendientes de l’équipe: renforts nécessaires

Ce n’est un secret pour personne que l’équipe bleue a connu des semaines difficiles au sein d’Exatlon United States. Malgré un combat un peu égal contre l’équipe Famosos, au moment de la lutte pour la permanence, il y a eu plusieurs semaines où ce sont des concurrents qui doivent partir, et cela a considérablement démoralisé l’équipe, malgré cette arrivée des deux athlètes, experts en différentes disciplines, pourraient fournir exactement ce dont l’équipe a besoin pour se réengager pour la gloire. Sachons qui ils sont:

Ce sont les renforts de l’équipe Contendientes Jimmy Veléz

Jimmy, 31 ans, est un entraîneur personnel portoricain basé à New York qui détient plusieurs certifications et possède une salle de sport avec un ami, où il entraîne des athlètes Ironman et UFC. Son père voulait qu’il devienne avocat, mais son rêve était toujours d’être un entraîneur personnel. Il a déménagé à New York avec sa mère à l’âge de 17 ans. Enfant, il a joué au basketball, au baseball et maintenant au vélo de montagne. Lorsque l’ouragan Maria a frappé Porto Rico, il a organisé une collecte de fonds au cours de laquelle il a recueilli plus de 150 000 $ pour aider à reconstruire les maisons touchées. Jimmy a été élevé par ses trois tantes et sa grand-mère, qui sont toutes décédées du diabète. Cela a été très difficile pour lui, c’est pourquoi sa mission en tant qu’entraîneur personnel est d’aider les personnes souffrant d’obésité et d’autres problèmes de santé. Il vit seul et partage la garde de sa fille de huit ans.

Karime Cabrera

Karime, 24 ans, est une Mexicaine de Caroline du Nord, diplômée en génie industriel et joueuse de rugby depuis six ans; quatre d’entre eux dans le cadre de l’équipe mexicaine de rugby. Actuellement, elle étudie l’anglais et vit avec sa famille solidaire. Elle se décrit comme une personne compétitive, courageuse, mais surtout persévérante. Pour elle, avoir l’opportunité de faire partie d’Exatlon est un rêve devenu réalité, et une aventure qu’elle souhaite avoir l’opportunité de vivre, puisqu’il s’agit d’une compétition entre des personnes de différents sports. Aussi, l’idée de montrer aux gens de nouvelles choses sur le rugby, car c’est un sport que peu de gens connaissent.

Les deux athlètes, qui portent désormais fièrement le maillot bleu dans les arènes de la République dominicaine, ont eu une conversation avec l’hôte d’Exatlon USA, Frederik Oldenburg, à qui ils ont parlé de leurs rêves et espoirs au sein de la compétition, ainsi que de ce qu’ils ressentent. chacun contribue à cette étape du défi difficile:

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires