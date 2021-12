Rennes accuse Tottenham de « manque de fair-play » et fait appel à l’UEFA après le retrait d’un club de Premier League du match de l’Europa Conference League en raison de l’épidémie de COVID-19

Rennes a frappé Tottenham Hotspur, accusant le club de Premier League de « manque de fair-play », après que les Spurs ont annoncé qu’ils s’étaient retirés de leur affrontement en Ligue Europa.

L’équipe londonienne a annoncé mercredi qu’elle ne jouerait pas le match nul en raison de la crise du COVID-19, mais Rennes a répondu par une déclaration, affirmant qu’elle ferait appel à l’UEFA et demanderait que le match se joue comme prévu.

Tottenham a annoncé son intention de se retirer de son match de Ligue Europa avec Rennes

L’annonce des Spurs concernant le match est intervenue mercredi soir, quelques heures après que le manager Antonio Conte a révélé que huit joueurs et cinq membres du personnel avaient été testés positifs pour le coronavirus.

L’Italien a décrit l’épidémie du club comme une « situation grave » et a admis que des cas plus positifs au sein de l’équipe et du personnel sont attendus.

Cependant, le manque de clarté dans leur déclaration sur le nombre de personnes testées positives semble avoir mis en colère Rennes, qui avait déjà atterri à Londres lors de l’annonce.

La déclaration de Tottenham disait: « Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l’UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n’aura pas lieu demain (jeudi 9 décembre à 20 heures au Royaume-Uni) après un certain nombre de cas positifs de Covid-19 au club. »

Rennes a ensuite répondu furieusement par sa propre déclaration, affirmant que les Spurs refusaient de révéler le nombre de joueurs touchés par COVID-19 lorsque les règles de la compétition stipulent qu’un match doit être joué tant que l’équipe compte 13 joueurs de champ et un gardien de but.

Dans l’état actuel des choses, Tottenham n’a pas reporté le match auparavant, seulement que son intention n’est pas de jouer. Et, pour Rennes, cela ne semble pas suffisant, car ils ont visé le « brouillard de Londres » sortant des Spurs.

« Suite au communiqué publié par Tottenham à 21h, ce mercredi, le Stade Rennais FC tient à clarifier les faits suivants », a indiqué le club de Ligue 1.

« Lors d’une visioconférence à 19h45 entre des représentants de l’UEFA, de Tottenham et de la SRFC, le directeur du football des Spurs (Fabio Paratici) a annoncé son intention de ne pas disputer le match de l’UEFA Europa Conference League jeudi soir.

« (Il s’agit d’une) décision unilatérale qui n’a été confirmée par l’UEFA en aucune façon.

L’équipe de Nuno a fait match nul 2-2 en Ligue Europa de la Conférence avec Rennes

« Le représentant de Tottenham n’a pas voulu annoncer le nombre de joueurs touchés par Covid alors que la règle stipule qu’un match doit être joué tant que l’équipe compte 13 voltigeurs et un gardien.

« Il a plaidé pour une décision des autorités anglaises sans avancer aucun document officiel.

« Le match n’ayant pas été officiellement annulé par l’UEFA, le Stade Rennais FC a maintenu sa décision de jouer.

« Face à ce ‘brouillard londonien’, la SRFC se réserve le droit de se rapprocher de l’UEFA. Ce manque de fair-play est d’autant plus criant que Tottenham avait confirmé par mail que le match se tiendrait en début d’après-midi avant d’avertir Rennes de son intention de ne pas jouer juste après son atterrissage à London City.

Tottenham, qui a fermé la zone de la première équipe de son terrain d’entraînement en raison de la propagation du COVID, a déclaré que « des discussions sont en cours avec l’UEFA » sur une nouvelle date de match.

On ne sait pas encore si les Spurs demanderont le report de leur match de Premier League à Brighton dimanche, mais un Conte clairement émotif a admis que la situation était presque impossible.

Conte a révélé toute l’étendue du problème aux Spurs mercredi

« Le problème est que chaque jour, nous avons des personnes atteintes de Covid », a déclaré Conte lors d’une conférence de presse, qui s’est tenue virtuellement plutôt qu’en personne au centre de formation du club Hotspur Way.

«Les gens qui hier n’étaient pas positifs, aujourd’hui étaient positifs et nous continuons à avoir des contacts avec des gens que nous pensons être négatifs mais le lendemain ils deviennent positifs. Je pense que c’est un problème sérieux.

« Le pire, c’est qu’on ne sait pas et qu’on continue d’avoir des contacts avec des gens qui la veille étaient négatifs. Ce n’est certainement pas une bonne situation.

« À la fin de la séance d’entraînement aujourd’hui, encore un joueur positif. Un autre membre du personnel est positif.

« Demain, qui (ce sera) ? Moi? Un autre joueur ? Un autre membre du personnel ? Et nous continuons ainsi. »

La ligue travaille au cas par cas et si un club demande le report d’un match, ce serait une décision du conseil d’administration de la Premier League.