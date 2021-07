Rennes devient le club nourricier de Chelsea grâce à Petr Cech alors que la cible de Manchester United et du Paris Saint-Germain Eduardo Camavinga pourrait suivre Edouard Mendy à Stamford Bridge

in

Lorsque Chelsea a signé l’été dernier le relativement inconnu Edouard Mendy, beaucoup de sourcils se sont levés.

Les Blues ont scellé une décision de signer le bouchon rennais de l’époque pour 22 millions de livres sterling, la forme désastreuse de Kepa Arrizabalaga forçant la main de Frank Lampard à Stamford Bridge.

Mendy a été superbe pour Chelsea depuis son arrivée de Rennes

Peu de gens s’attendaient à ce que Mendy ait la saison qu’il a faite.

Il a été impérieux tout au long de la campagne, gardant les deuxièmes draps les plus propres de la division (16) et jouant un rôle déterminant dans le superbe triomphe de Chelsea en Ligue des champions.

Cela s’est avéré être une brillante affaire de la part des Blues et derrière le mouvement n’était autre que Petr Cech, leur directeur technique.

La légende entre les bâtons a lui-même choisi Mendy alors qu’il regardait de loin son bien-aimé Rennes, ayant également passé le début de sa carrière en Ligue 1 avant de cimenter son nom en tant que véritable gardien de but à Stamford Bridge.

Camavinga a un but lors de ses trois apparitions pour la France

Mendy va dans le même sens, mais Cech a peut-être identifié un autre Rennais qui pourrait se rendre à Chelsea cet été.

Eduardo Camavinga serait une cible cet été, les chefs des Blues étant prêts à recruter le jeune avant Man United.

La star française n’a plus qu’un an de contrat et a également suscité un vif intérêt du Paris Saint-Germain.

Cech dirige le business des transferts des Bleus

Selon le journaliste français Julien Laurens, les Bleus pourraient être l’une des options dans lesquelles la star rennaise pourrait se retrouver cet été s’il quitte le club français.

“C’est une énorme opportunité pour ces quatre clubs, mais je ne pense pas que le Real Madrid y soit vraiment”, a déclaré Laurens à propos des clubs qui aiment Camavinga. « Donc, nous regardons probablement le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester United.

“Il n’y a eu aucune offre de ces clubs, mais ils ont tous parlé à l’agent de Camavinga.”

Avec Cech entretenant des relations positives avec le propriétaire rennais François-Henri Pinault, ne soyez pas surpris de voir Chelsea remporter cette course – et impliquer davantage le club français à l’avenir.