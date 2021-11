Reno 911: The Hunt for QAnon se déroule le 13 décembre Paramount + Premiere

CBS a annoncé que Reno 911: The Hunt for QAnon sera présenté en première sur Paramount + le 13 décembre.

Dans le prochain spécial, les députés du département du shérif de Reno sont « en mission pour traquer le seul et unique Q, celui qui se cache derrière toutes les conspirations QAnon ». Selon un communiqué, la poursuite fera chavirer les officiers « alors qu’ils se retrouvent coincés lors d’une convention QAnon en mer, ne s’échappant finalement que pour découvrir qu’ils ont débarqué sur la vieille île de Jeffrey Epstein ».

Si le moment de la spéciale semble un peu étrange, notez que la spéciale a été initialement annoncée en février avant le changement de nom de CBS All Access en Paramount + – ce qui a fini par mélanger les choses. Néanmoins, Reno a enduré un certain nombre de plates-formes pendant assez longtemps, il est donc toujours bon de voir la série vivante et dynamique.

Reno 911 a commencé sa vie en 2003 en tant qu’émission de style faux documentaire alors révolutionnaire sur Comedy Central parodiant les flics récemment annulés (et assez problématiques). La série a engendré un film, Reno 911: Miami, en 2007 – et a ensuite été relancé à l’éphémère Quibi pour une septième saison.

L’ensemble du casting original de Reno 911 se réunira pour la spéciale, y compris Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Kerri Kenney-Silver, Cedric Yarbrough, Carlos Alazraqui, Wendi McLendon-Covey et Niecy Nash, ainsi que Mary Birdsong et Ian Roberts, qui rejoint le spectacle plus tard dans sa course.