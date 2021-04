Renoncerez-vous au club de golf de Géorgie et couperez-vous les liens du PCC? ⋆ 10z viral

Le sénateur républicain Marco Rubio a envoyé une lettre au commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, lui demandant s’il renoncerait à son adhésion au Augusta National Golf Club «réservé aux membres exclusifs» suite à la décision de la ligue de déplacer son All-Star Game de Géorgie pour protester contre une nouvelle loi de réforme électorale.

«La semaine dernière, vous ‘avez décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport était de délocaliser le All-Star Game de cette année’ d’Atlanta en raison de la loi électorale révisée de la Géorgie», a écrit le sénateur de Floride. «C’est une décision qui aura un impact plus important sur d’innombrables petites entreprises appartenant à des minorités à Atlanta et dans les environs que la nouvelle loi électorale ne le fera jamais. Et celui qui sent l’hypocrisie.

Rubio a déclaré que cette semaine, cependant, il ne s’attend pas à voir d’autres actions de la part du commissaire ou de son organisation au-delà des décisions qui «signalent des vertus sans retombées financières importantes».

«La Major League Baseball mettra-t-elle désormais fin à son engagement avec des nations qui ne tiennent pas du tout d’élections comme la Chine et Cuba? Allez-vous mettre fin à votre relation financière lucrative avec Tencent, une entreprise étroitement liée au Parti communiste et qui aide activement le gouvernement chinois à traquer et faire taire les dissidents politiques? » Rubio pressa. «Puisque la Major League Baseball semble désormais désireuse d’utiliser sa« plate-forme »pour démontrer son« soutien indéfectible »aux droits humains fondamentaux, cesserez-vous vos relations avec le gouvernement chinois, qui commet en ce moment même un génocide contre les musulmans ouïghours du Xinjiang? Région autonome ouïghoure (XUAR)? »

Le sénateur a noté que la MLB a le droit «de dénoncer les lois américaines avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord, même si c’est sur la base de fausses informations», mais il a condamné Manfred et la MLB pour avoir utilisé son influence pour «signaler la vertu de l’entreprise réveillée. »Au lieu de s’attaquer aux violations des droits humains telles que« l’emprisonnement arbitraire, la stérilisation forcée, les avortements forcés, le viol et d’autres actes horribles commis par l’un de vos partenaires commerciaux ».

«Je n’ai aucune illusion sur le fait que la Major League Baseball sacrifiera les revenus de l’entreprise au nom de ses prétendues valeurs d’entreprise», a conclu Rubio. «De même, je ne me fais aucune illusion sur votre intention de démissionner en tant que membre du Augusta National Golf Club. Pour ce faire, il faudrait un sacrifice personnel, par opposition à la vertu corporative réveillée de déplacer le All Star Game d’Atlanta. »

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Lien source