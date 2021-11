Renonciations d’Odell Beckham Jr. : 7 équipes qui devraient signer le WR

Après des semaines de consternation, les Cleveland Browns ont officiellement libéré le receveur large Odell Beckham Jr. Il y avait eu de nombreuses spéculations selon lesquelles l’équipe essaierait soit d’échanger OBJ avant la date limite d’échange, soit de le libérer carrément, et maintenant nous savons que les jours de Beckham à Cleveland sont terminés.

Le moment de la sortie est d’une importance cruciale. Comme il est arrivé après la date limite des échanges de la NFL, cela signifie que Beckham Jr. n’est pas soumis au statut de «vétéran acquis», il sera donc soumis à des dérogations comme le ferait un jeune joueur. Ainsi, plutôt que de spéculer sur l’endroit où il signera, comme nous le ferions généralement, nous devons maintenant peser quelles équipes, du pire au meilleur, tenteront de réclamer OBJ.

Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Je veux dire, évidemment, n’importe quelle équipe serait meilleure avec un Beckham Jr motivé, mais connaissant ses exigences particulières et son histoire, disons « opiniâtre ». Il y a un risque considérable pour une équipe de bas niveau comme les Jaguars de Jacksonville de le réclamer simplement parce qu’ils seraient mieux avec un autre récepteur, mais cela vaut-il la peine de risquer d’ajouter un mal de tête alors qu’ils essaient toujours d’établir Trevor Lawrence comme le leader du équipe?

Il y a donc vraiment un sweet spot ici. OBJ ne peut pas choisir où il finira à moins qu’il n’accepte les dérogations, ce qui semble hautement improbable, mais il pourrait devenir un problème pour une équipe qui le choisit s’il n’est pas satisfait du lieu d’atterrissage. Donc, vraiment, nous cherchons des équipes avec un potentiel légitime en séries éliminatoires, qui plairaient évidemment à OBJ, avec un besoin évident.

Qu’est-ce que l’ordonnance de renonciation et comment fonctionne-t-elle?

Les équipes auront une chance de réclamer OBJ dans l’ordre inverse de leur record. La pire équipe aura une chance, et si elle réussit, la deuxième pire équipe aura une opportunité, et ainsi de suite. Voici l’ordre complet des équipes qui pourraient prétendre à Beckham Jr.

Detroit Lions Miami Dolphins Houston Texans Jacksonville Jaguars New York Jets New York Giants Washington Équipe de football Philadelphia Eagles Seattle Seahawks Chicago Bears Atlanta Falcons San Francisco 49ers Minnesota Vikings Indianapolis Colts New England Patriots Denver Broncos Cleveland Browns Kansas City Chiefs Carolina Panthers Los Angeles Chargers Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers Buffalo Bills Las Vegas Raiders Dallas Cowboys Green Bay Packers Baltimore Ravens Los Angeles Rams Tennessee Titans Arizona Cardinals

Qui pourrait potentiellement revendiquer OBJ et ce serait une bonne solution ?

Patriots de la Nouvelle-Angleterre — Demande de renonciation n° 15

Les Patriots ont été dans un modus operandi très différent cette saison après avoir dépensé beaucoup en agence libre et reconstruit l’équipe. Je ne pense pas que même la Nouvelle-Angleterre croyait que Mac Jones serait aussi bon, aussi rapidement.

Il ne fait aucun doute que cette équipe a besoin d’aide au poste de receveur large, et avec le format élargi des séries éliminatoires, il y a de très bonnes chances que les Patriots 4-4 puissent faire une course et entrer.

L’attrait de jouer pour Bill Belichick est-il suffisant ? Peut-être pas, mais OBJ serait certainement intrigué par la capacité de la Nouvelle-Angleterre à revitaliser les carrières, et il serait un joueur vedette.

Bengals de Cincinnati — Demande de renonciation n° 22

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que ce serait attrayant pour les deux parties. Premièrement, si OBJ est amer, alors le coller aux Browns en allant à un rival de division serait un sacré problème. Au-delà, c’est aussi un assez bon ajustement.

Ja’Marr Chase a été absolument sensationnel, mais après lui, la situation du récepteur est un peu plus trouble. Tyler Boyd et Tee Higgins vont bien, mais aucun n’a été transcendant. Pour que les Bengals fassent une course en séries éliminatoires, ils ont besoin de profondeur à la position, et un OBJ motivé pourrait faire la différence entre une victoire en séries éliminatoires et potentiellement une course plus profonde.

Saints de la Nouvelle-Orléans — Demande de renonciation n° 23

La réponse paresseuse est de dire « LSU à la Nouvelle-Orléans, ça a du sens ! » Cependant, la blessure de fin de saison à Michael Thomas signifie que les Saints ont DIRE besoin d’un récepteur. C’est un peu bizarre parce qu’ils ont également besoin d’un quart-arrière, mais ce serait une sacrée histoire de sauveur pour OBJ de revenir en Louisiane et d’aider l’équipe à faire une poussée en séries éliminatoires.

Je ne suis pas sûr que Beckham Jr. en serait content, étant donné que les Saints boitent en quelque sorte à ce stade, mais c’est une possibilité.

Tampa Bay Buccaneers — Renonciation à la demande n° 24

Ils n’ont pas besoin d’OBJ. Les Bucs ont tous les récepteurs dont ils pourraient avoir besoin. De plus, ils aiment revendiquer à peu près tous les joueurs qu’ils peuvent.

Un Super Bowl potentiel est extrêmement séduisant pour OBJ, ce qui en fait une possibilité.

Raiders de Las Vegas – Demande de renonciation n° 26

Les Raiders ont affronté à peu près tous les types de troubles imaginables cette saison. La libération et l’arrestation d’Henry Ruggs ont laissé Las Vegas avec un sérieux besoin d’un séquestre. Nous savons que cette équipe est puissante en attaque, avec de réelles chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Il y a beaucoup de choses qui pourraient être attrayantes pour OBJ à propos de ramener les Raiders du bord du gouffre et de faire une course en séries éliminatoires. Nous savons également que Derek Carr le nourrirait BEAUCOUP et augmenterait ses statistiques.

Green Bay Packers — Demande de renonciation n° 28

Une destination préférée selon les rumeurs, l’équipe a CERTAINEMENT besoin d’un autre récepteur. Les Packers vont se qualifier pour les séries éliminatoires dans un NFC North doux, et ajouter ses capacités à cette poussée est évident.

Nous savons qu’Aaron Rodgers mourait d’envie d’avoir une nouvelle arme, et c’était un point de friction majeur entre Rodgers et les Packers cette intersaison. Je pense que cela aurait beaucoup de sens pour les deux parties.

Ravens de Baltimore — Demande de renonciation n° 29

Sammy Watkins n’a pas vraiment joué pour être la pièce offensive manquante dont les Ravens avaient besoin, et même si, de toute évidence, cette équipe continue de fonctionner, je ne peux m’empêcher de penser qu’OBJ les rendrait encore meilleurs.

Une autre équipe avec un potentiel en séries éliminatoires qui pourrait s’étendre jusqu’au Super Bowl, c’est un autre bon ajustement qui profiterait aux deux parties.