Renouveau de l’immobilier : ça pourrait être un cracker d’un Diwali pour les constructeurs

Les promoteurs immobiliers pourraient connaître une bonne saison des festivals cette année avec des ventes presque record. Avec une multitude de nouveaux lancements prévus d’ici la fin de l’année, les constructeurs pensent que les affaires seront dynamiques. Alors que les nouveaux lancements devaient commencer à partir de la deuxième semaine d’octobre, les signes d’intérêt des acheteurs de maison ont vu leur progression.

Anjana Sastri, directrice (marketing), Sterling Developers, Bengaluru a déclaré à FE qu’elle voyait de nombreux acheteurs d’une première maison qui n’avaient pas pu prendre de décision en raison du verrouillage mais souhaitaient maintenant conclure l’accord pendant la saison des fêtes. « Il y a un stock sain d’appartements prêts à emménager et aussi un inventaire presque complet et qui sera probablement d’un grand intérêt pendant la saison des fêtes », a observé Sastri.

Les analystes estiment que la modeste augmentation des prix et les taux hypothécaires record de 6,5 à 7 % devraient maintenir la dynamique des ventes. Les analystes d’ICICI Securities ont observé que les développeurs sont disciplinés sur les prix avec des hausses de 4 à 5 % sur une base comparable dans les nouvelles phases des projets en cours.

Vimalendra Singh, directeur des ventes et des services, Mahindra Lifespace Developers, a déclaré à FE que des taux d’intérêt record, des prix immobiliers relativement stables, la tendance au travail à distance et des incitations supplémentaires en termes de programmes et de remises devraient tous contribuer à la consolidation de l’achat. décisions à travers les segments. “Nous avons prévu des lancements dans chacun de nos marchés cibles à MMR, Pune et Bengaluru au cours de l’exercice 22 et travaillons également à un lancement progressif de notre projet” Luminare “à Gurugram”, a déclaré Singh.

Pendant ce temps, de nouveaux projets suscitent déjà l’intérêt. Godrej Properties, par exemple, a vendu Rs 580 crore d’inventaire à la phase 2 de son projet Woods, Noida le jour du lancement. Prestige Estates a pu vendre plus de 800 parcelles réparties sur 1,7 million de pieds carrés à 5 000 Rs le pied carré ou une valeur de vente de Rs 850 crore en septembre dans le cadre de son projet « The Great Acres ». Cela fait partie du projet The Prestige City (12,8 millions de pieds carrés) à Sarjapur, Bangalore.

Brigade a lancé 12 nouveaux projets sur 4 millions de pieds carrés en août, y compris de nouvelles phases dans des projets existants, à Bengaluru, Hyderabad et Chennai. La société aurait déclaré des ventes mensuelles de plus de Rs 400 crore chacune en août-septembre. En outre, le lancement de Vasind de Sunteck Realty dans la banlieue est de MMR devrait générer des réservations de ventes d’une valeur de 100 crores de Rs au T2FY22. Le récent lancement Happinest de Mahindra Lifespaces à Chennai a également enregistré des ventes de plus de 200 unités avec une taille moyenne de ticket de Rs 40 lakh dans le mois suivant le lancement.

La société de conseil en propriété JLL a publié les résultats d’une enquête portant sur plus de 2 500 acheteurs potentiels et a souligné que plus de 80% des acheteurs potentiels s’attendaient à effectuer un achat au cours des trois prochains mois. Cela devrait mettre le marché résidentiel fermement sur la voie de la reprise.

Samantak Das, économiste en chef, JLL a observé que si la vague imminente de Covid-19 pouvait être contenue, les sentiments des consommateurs s’amélioreraient encore avec la saison des fêtes. Das s’attend à ce que de nouveaux lancements augmentent dans les mois à venir à mesure que les développeurs monétisent leurs réserves foncières.

