Renouveler le téléviseur avec la TV Box Leotec 4K à un prix minimum

Hoy en día, el que no tiene acceso a alguna de las plataformas de vídeo, tiene un serio problema. Principalmente, porque no podrá seguir las series de las que tanto hablan sus amigos y compañeros de trabajo. Si es tu caso, no te preocupes, porque hoy en día es muy sencillo acceder a este tipo de sitios. Por ejemplo, con esta TV Box Leotec Show 4K que está rebajada de precio en la tienda online de El Corte Inglés.

Además de su precio tan económico, esta TV Box te permitirá tener el sistema Android en tu televisor, por lo que podrás disfrutar de todas sus facilidades. Accédez à une plate-forme comme Netflix, HBO ou Prime Video, además de poder ver vídeos en YouTube o en cualquier otra red social.

De hecho, este aparato te permitirá disfrutar de todo tipo de contenidos con una gran calidad de imagen, ya que soporta resoluciones de hasta 4K. Es decir: que te sumergirás en esos mundos de fantasía de tus películas y videojuegos favoritos con tan solo apretar un par de botones.

A qué esperas para convertir tu viejo televisor en una Smart TV? Si estabas pensando en comprarte uno nuevo, quítatelo de la cabeza, porque puedes renovarlo por un precio mucho plus économique avec TV Box Leotec Show 4K.

Todo el contenido que quieras, a tu alcance

Como decimos, estos aparatos están pensados ​​para instalarse en televisores que no sean inteligentes. El objetivo es poder tener los mismos servicios que ofrecen estas Smart TV como una interfaz desde la que acceder a todo tipo de aplicaciones, juegos y plateformas.

Solo conectar esta TV Box a la entrada HDMI de tu televisor, tendrás acceso a Internet de manera illimitada. En una palabra: tu televisor convencional se convertira en una especie de móvil o tablet gigante con la que podrás realizar todo tipo de tareas conectado a Internet.

Y como cuenta en su interior con un processeur de 4 noyaux, tendremos la seguridad de que el sistema no se ralentizará por mucho que lo utilicemos. También tiene un potente puce graphique con el que poder sacar el máximo partido a nuestros juegos favoritos, así como la gran calidad de imagen de las películas y series que queramos ver.

Leotec garantiza una gran capacidad de almacenamiento

Además de poder disfrutar de videos y películas avec une qualité d’image 4K, esta TV Box cuenta avec une capacité d’almacenamiento importante. Y si no te parece suficiente, que sepas que puedes ampliarla con una tarjeta micro SD de hasta 64 Go, por lo que tendrás toda la capacidad que necesites y más.

Por otro lado, esta TV Box cuenta con dos entrées USB 2.0 para que puedas conectar todo tipo de dispositivos. Contes avec technologie, manette de jeu, webcam ou raton. Como verás, se trata de un aparato que está pensado para darte todas las facilidades posibles.

Por no hablar del precio tan ridículo que tiene ahora mismo en El Corte Inglés. Con un 28% de descente, podrás ahorrarte unos jugosos 20€ en una compra que podría ser tu gran regalo de Reyes.